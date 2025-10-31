Les Émirats arabes unis remportent pour la 14ᵉ année consécutive le prix du “Meilleur pavillon international” à la Foire internationale des dattes du Maroc

ERFOUD (Maroc), 31 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont remporté le prix du Meilleur pavillon international lors de la 14ᵉ Foire internationale des dattes d’Erfoud, au Maroc, un événement majeur dédié à la filière dattière mondiale. Il s’agit de la 14ᵉ distinction consécutive du pays dans ce rendez-vous agricole d’envergure.

Cette récompense vient saluer le rôle de leader international des Émirats arabes unis dans la culture du palmier dattier et l’innovation agricole. Elle illustre aussi leur engagement en faveur d’une agriculture durable, de la sécurité alimentaire et du développement des zones arides, soutenu par la politique nationale en matière de durabilité et d’innovation.

Selon le ministre émirati de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, cette victoire rend hommage à la vision du pays, qui considère le palmier dattier comme un symbole de générosité, de résilience et de durabilité. Il a souligné que ce prix reflète la détermination des Émirats à favoriser les échanges de savoir-faire agricoles et à soutenir la modernisation du secteur dans les régions productrices de dattes, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

De son côté, le Dr Abdel Wahab Zayed, secrétaire général du Prix Khalifa international du palmier dattier et de l’innovation agricole, a expliqué que le pavillon émirati associait tradition et technologie. Les visiteurs ont pu y découvrir les solutions d’irrigation intelligente, les systèmes de gestion durable de l’eau et les innovations numériques appliquées à l’agriculture. Le pavillon a également mis à l’honneur les principales variétés de dattes émiraties, reconnues pour leur qualité et leur richesse gustative.

Lieu d’échanges et de démonstrations, le pavillon des Émirats arabes unis a aussi accueilli des ateliers de formation et des rencontres scientifiques, contribuant à la création de partenariats internationaux dans les domaines de l’agriculture intelligente et de la recherche appliquée.

Le succès du pavillon émirati à Erfoud confirme ainsi la place centrale des Émirats arabes unis dans la valorisation mondiale du palmier dattier et leur capacité à allier patrimoine agricole et innovation technologique au service du développement durable.