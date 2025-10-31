ADIPEC 2025 réunira plus de 45 ministres et 250 dirigeants d’entreprises

ABOU DHABI, 31 octobre 2025 (WAM) – Abou Dhabi accueillera lundi prochain le Salon et Conférence internationale de l’énergie “ADIPEC 2025”, l’un des plus grands rassemblements mondiaux du secteur énergétique, qui réunira plus de 45 ministres et 250 dirigeants d’entreprises internationales pour débattre des moyens de répondre à la demande mondiale croissante en énergie et de construire un système énergétique résilient et durable au service du progrès global.

Organisé par la Compagnie nationale du pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC), l’événement se tiendra du 3 au 6 novembre au Centre des expositions d’Abou Dhabi (ADNEC), sous le thème « Une énergie intelligente pour un progrès accéléré ». Il rassemblera des décideurs, des dirigeants d’entreprises, des chercheurs, des innovateurs et des investisseurs issus des domaines de l’énergie, de la technologie et de la finance.

La séance inaugurale sera prononcée par le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, directeur général et PDG d’ADNOC. Elle sera suivie d’une table ronde ministérielle réunissant Suhail Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis ; Doug Burgum, secrétaire à l’Intérieur des États-Unis et président du Conseil américain de l’énergie ; et Saad Al Kaabi, ministre d’État chargé des Affaires énergétiques du Qatar.

La cérémonie comprendra également une intervention de Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, portant sur la transformation numérique dans le secteur énergétique.



ADIPEC 2025 accueillera cette année le plus grand nombre de ministres et de dirigeants depuis sa création. Parmi les intervenants confirmés figurent Haitham Al Ghais, secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ; Nathaniel Lemmynski, ministre allemand de l’Énergie et des Ressources naturelles ; Joseph Sadi, ministre libanais de l’Énergie et de l’Eau ; Gourabek Mirzakhmatov, ministre de l’Énergie d’Ouzbékistan ; ainsi que plusieurs dirigeants d’entreprises internationales, dont Lorenzo Simonelli (Baker Hughes), Dai Houliang (CNPC), Claudio Descalzi (Eni), Guy Diedrich (Cisco), Ian Bremmer (Eurasia Group), Francesco La Camera (IRENA), Jack Hidary (Sandbox AQ) et Olivier Le Peuch (SLB).

Selon Christopher Hudson, président de DMG Events, l’organisateur du salon, cette édition illustre « l’urgence et l’ambition qui animent aujourd’hui la transition énergétique mondiale ». Il a ajouté qu’ADIPEC demeure « une plateforme mondiale incontournable pour stimuler l’innovation, la collaboration et la mise en œuvre de solutions énergétiques durables ».



Cette édition, la plus vaste de l’histoire d’ADIPEC, mettra en avant de nouvelles zones d’exposition consacrées à la technologie et à l’intelligence artificielle, présentant des innovations de pointe qui transforment le paysage énergétique. Parmi les démonstrations phares : H1, robot humanoïde développé par Unitree, capable de courir à 3,3 mètres par seconde ; Toka-5 de Gecko Robotics, un robot d’inspection murale pour les infrastructures critiques ; Merlin ROV de IKM Subsea, un robot sous-marin électrique pouvant plonger jusqu’à 3 000 mètres ; SkyShine, un drone autonome de nettoyage de façades et de panneaux solaires utilisant la technologie LIDAR ; et le système LEEDS de Bechtel, une innovation à faible consommation énergétique pour le dessalement de l’eau.



L’espace mettra également en avant la plateforme CleanConnect.ai, spécialisée dans la détection optique en temps réel des émissions de méthane et autres gaz, dont les données sont certifiées par la technologie blockchain.



Afin d’impliquer la jeune génération dans la transition énergétique, ADIPEC 2025 accueillera la plus grande édition de son programme « ADIPEC for Youth », destiné à plus de 1 000 lycéens et 400 étudiants universitaires.

Ce programme, articulé autour de 11 thèmes, a pour objectif de doter les jeunes de compétences adaptées à l’avenir du secteur énergétique. Une nouvelle initiative, intitulée « Les Innovateurs », offrira aux étudiants l’occasion de présenter leurs projets liés à l’énergie devant des dirigeants et investisseurs, contribuant ainsi à rapprocher recherche académique et innovation industrielle.

L’événement comprendra également la remise des prix du Défi de la réduction du méthane, un concours national invitant les lycéens des Émirats arabes unis à proposer des idées novatrices pour réduire les émissions et renforcer la durabilité environnementale.

Avec son envergure internationale, ses débats stratégiques et ses innovations technologiques, ADIPEC 2025 confirme son rôle de plateforme mondiale de référence pour l’avenir de l’énergie.