Le troisième Majlis ENACT réunira 100 dirigeants mondiaux de l’énergie et de l’intelligence artificielle à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 31 octobre 2025 (WAM) – La Compagnie nationale du pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC) réunira ce dimanche 100 dirigeants mondiaux issus des secteurs de l’énergie, de la technologie, de l’investissement et des gouvernements à l’occasion du Majlis ENACT, organisé à Abou Dhabi pour explorer la manière dont la convergence entre intelligence artificielle (IA), énergie et investissement peut stimuler la croissance durable et la prospérité mondiale.

Organisé sous la présidence du Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées, directeur général et PDG du groupe ADNOC, président de Masdar et président exécutif de XRG, le Majlis ENACT se tiendra en collaboration avec ces deux entités. L’événement offrira une plateforme de réflexion et d’action autour des solutions concrètes permettant aux secteurs de l’énergie, de la technologie et de la finance de façonner l’avenir de l’intelligence artificielle au service d’un développement économique durable.



Ancré dans la tradition émiratie du majlis, lieu d’échanges ouverts et constructifs, l’ENACT vise à favoriser une réflexion audacieuse et orientée vers les solutions. Il souligne le rôle croissant d’Abou Dhabi comme acteur clé dans la définition de l’avenir de l’énergie, de la technologie et des investissements, en créant de nouvelles opportunités de croissance durable.

Cet événement précède l’ouverture de l’ADIPEC 2025, le plus grand salon mondial de l’industrie énergétique, qui se tiendra à Abou Dhabi du 3 au 6 novembre.



Parmi les participants attendus figurent Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’IA et de l’économie numérique ; Dr Abdulla Al Jarwan, président du Département de l’énergie d’Abou Dhabi ; Doug Burgum, secrétaire à l’Intérieur des États-Unis ; James Danly, secrétaire adjoint du département américain de l’Énergie ; Jurabek Mirzamahmudov, ministre de l’Énergie d’Ouzbékistan ; Murray Auchincloss, PDG de BP ; Claudio Descalzi, PDG d’Eni ; Ken Dillon, président d’Oxy ; Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies ; Darren Woods, président-directeur général d’ExxonMobil ; Takayuki Ueda, PDG d’INPEX ; Dong Sub Kim, PDG de la Korea National Oil Corporation ; Brad Smith, vice-président et président de Microsoft ; Arthur Mensch, PDG et cofondateur de Mistral AI ; Andrew Feldman, PDG et cofondateur de Cerebras Systems ; ainsi que des dirigeants d’institutions financières mondiales comme Bruce Flatt (Brookfield Asset Management), Tony O. Elumelu (United Bank for Africa) et Eric Cantor (Moelis & Company).



Le Dr Sultan Al Jaber a souligné que l’intelligence artificielle transforme l’ensemble des secteurs économiques, tout en accroissant la demande mondiale en énergie.

« Le Majlis ENACT permettra de réunir des responsables des domaines de l’énergie, de la technologie, des politiques publiques et de la finance afin d’unir les efforts pour garantir à l’IA l’énergie nécessaire à son essor. Dans le même temps, il s’agit d’exploiter le potentiel de l’IA pour améliorer l’efficacité énergétique et renforcer la disponibilité des ressources, qui constituent les fondations d’une croissance durable et de la prospérité mondiale », a-t-il déclaré.

« Cela implique d’investir dans les systèmes essentiels à l’ère de l’IA – de l’énergie évolutive aux réseaux électriques intelligents, en passant par les infrastructures numériques à haute efficacité. »

Deux éditions précédentes du Majlis ENACT ont déjà eu lieu : la première à Abou Dhabi en novembre 2024, centrée sur la convergence entre énergie, technologie, politique et finance face à la demande croissante alimentée par l’IA ; et la deuxième à Washington D.C. en juin 2025, consacrée à la croissance des centres de données aux États-Unis, qui devraient représenter plus du tiers des nouvelles infrastructures mondiales d’ici 2030.

Avec cette troisième édition, Abou Dhabi consolide son rôle de plateforme mondiale de dialogue stratégique sur l’avenir énergétique et technologique, au service d’une croissance durable et inclusive.