Les Émirats arabes unis franchissent des étapes majeures dans la conquête spatiale en 2025

ABOU DHABI, 29 décembre 2025 (WAM) — Les Émirats arabes unis ont consolidé en 2025 leur position de plaque tournante mondiale des technologies de pointe et des sciences spatiales, franchissant une série d’étapes stratégiques majeures dans le cadre de leur transition vers une économie fondée sur la connaissance et l’innovation.

Au cours de l’année, le pays a considérablement élargi ses infrastructures orbitales et renforcé ses partenariats internationaux, accélérant ainsi ses capacités en observation terrestre et en exploration lunaire.

Le programme d’expansion orbitale des Émirats a été marqué par le déploiement d’actifs spatiaux clés, parmi lesquels Thuraya-4, MBZ-SAT, Al Ain Sat-1, HCT-SAT1 et la constellation Foresight. Le lancement du satellite Etihad-SAT a permis au pays d’établir sa première capacité radar domestique, tandis que la mission PHI-1 a constitué la première plateforme satellitaire modulaire développée dans le cadre de l’Initiative Payload Hosting, en partenariat avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies.

En février, le Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) a signé un accord avec Thales Alenia Space pour le développement du module d’amarrage des astronautes et des charges utiles scientifiques de la station lunaire Lunar Gateway. Cet engagement sur 15 ans garantit une présence permanente des Émirats sur la station lunaire et ouvre la voie à l’envoi du premier astronaute émirien sur la Lune.

Par ailleurs, le MBRSC a conclu un partenariat avec Firefly Aerospace pour fournir l’atterrisseur de la mission Rashid 2, qui explorera la face cachée de la Lune.

Le Centre spatial a également élargi sa coopération avec le Centre national d’études spatiales (CNES) en France pour équiper le rover Rashid 2 de caméras CASPEX et de systèmes avancés. Le rover a réussi tous les tests environnementaux et mécaniques réalisés aux Émirats, et il est prêt à être expédié aux États-Unis pour son lancement prévu en 2026.

Autre avancée notable : Space42 a géré pour la première fois depuis le territoire émirien l’intégration et les essais de trois satellites à radar à synthèse d’ouverture (SAR) — Foresight-3, 4 et 5 — capables de fournir des données haute résolution à 25 centimètres, utiles à la gestion des catastrophes, à la surveillance climatique et à la planification urbaine.

La coopération régionale s’est également intensifiée avec le lancement en décembre du satellite arabe "813", une initiative conduite par les Émirats visant à exploiter les données spatiales au service du développement durable dans le monde arabe.

Pour assurer la durabilité du secteur spatial à long terme, les Émirats ont lancé des formations avancées en ingénierie satellitaire par l’intermédiaire de la National Space Academy, en partenariat avec EDGE Group. En parallèle, l’Agence spatiale des Émirats a achevé la revue de conception critique (Critical Design Review) de la mission Emirates vers la ceinture d’astéroïdes, une mission de sept ans dédiée à l’exploration de la zone située entre Mars et Jupiter.

Ces projets, conjugués aux recherches atmosphériques en cours de la sonde Hope sur Mars, confirment la trajectoire ascendante des Émirats arabes unis en tant qu’acteur majeur de l’exploration spatiale à l’échelle mondiale.