Lancement du Guide national de la valeur économique des eaux souterraines aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI) a lancé le Guide national de la valeur économique des eaux souterraines aux Émirats arabes unis, l’un des principaux résultats de l’étude nationale consacrée à l’analyse des dimensions sociales, économiques et environnementales liées aux eaux souterraines.

Ce pas stratégique s’inscrit dans le cadre du développement d’un système fédéral intégré de gestion de cette ressource vitale, et vient renforcer l’utilisation durable de l’eau à travers une approche fondée sur le savoir et l’innovation.

Le guide reflète l’orientation du pays vers l’élaboration de politiques à long terme visant à préserver les ressources naturelles stratégiques et à accroître la capacité du système national à répondre aux défis environnementaux et climatiques dans les années à venir, conformément aux objectifs de la sécurité hydrique nationale et à la Stratégie de sécurité de l’eau des Émirats arabes unis 2036.

Le guide fournit un cadre scientifique et opérationnel pour l’évaluation des eaux souterraines selon des critères précis, prenant en compte les niveaux de pompage, la qualité de l’eau, les coûts opérationnels, les caractéristiques du sol, la disponibilité de sources d’irrigation alternatives et l’impact de l’épuisement sur les réserves aquifères.

Il propose également un mécanisme d’application souple adapté aux spécificités de chaque émirat, permettant ainsi d’harmoniser le cadre national tout en soutenant la compétitivité du secteur agricole.

Par ailleurs, le guide présente des recommandations pratiques pour développer la législation et les procédures relatives à l’utilisation des eaux souterraines, améliorer l’efficacité du suivi et de la surveillance, réduire le gaspillage et actualiser les bases de données nationales sur les réserves hydriques, en collaboration avec les autorités fédérales et locales concernées.

Dans le cadre du soutien au secteur agricole, le guide encourage l’adoption accrue de méthodes d’irrigation durables et l’utilisation de ressources alternatives telles que les eaux usées traitées et l’eau dessalée. Cette approche vise à améliorer l’efficacité de la productivité agricole, réduire la dépendance aux eaux souterraines et établir un système hydrique permettant l’expansion agricole sans nuire aux ressources naturelles.

Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures, a déclaré : « La publication de ce guide marque une étape majeure dans la trajectoire des Émirats arabes unis vers le renforcement de leur sécurité hydrique et l’établissement d’un modèle national fondé sur une gestion avisée des ressources naturelles. »

Il a souligné que l’eau constitue un pilier stratégique de la sécurité nationale et un moteur fondamental du développement économique et social. Le lancement de ce guide intervient en réponse à l’intensification des défis climatiques et environnementaux, et dans le cadre des efforts visant à bâtir un système intégré capable de préserver les réserves d’eaux souterraines et d’améliorer la préparation du pays à divers scénarios futurs.

Le ministre a affirmé que ce guide national contribuera à l’élaboration d’outils d’évaluation plus précis et équitables, et encouragera la transition vers des technologies d’irrigation durables et des solutions alternatives efficaces, soutenant ainsi la vision des Émirats arabes unis d’adopter des approches novatrices pour améliorer l’efficacité de la consommation d’eau et réduire l’épuisement, notamment dans les secteurs les plus consommateurs.