Ouverture du Sommet mondial du sport à Dubaï

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) – Le Sommet mondial du sport s’est ouvert lundi à Dubaï, réunissant plus de 1 500 dirigeants sportifs, décideurs politiques et athlètes du monde entier pour discuter de l’avenir de l’industrie sous le thème : « Unir le monde par le sport ».

Organisé sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, cet événement de deux jours se tient au Madinat Jumeirah et accueille quelque 70 intervenants. Les discussions porteront sur l’intersection du sport avec les grandes tendances économiques, sociales et culturelles mondiales.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Khalfan Belhoul, vice-président du Conseil des sports de Dubaï, a déclaré que ce sommet illustre la vision des Émirats arabes unis de se positionner comme une plateforme mondiale de coopération internationale. Il a souligné que l’initiative vise à exploiter les infrastructures de Dubaï pour attirer entrepreneurs et sportifs, tout en répondant aux défis émergents du secteur sportif international.

Belhoul a ajouté que ce sommet marque le début d’un effort collaboratif à long terme, basé à Dubaï, destiné à renforcer le développement mondial du sport et son impact positif sur la société.