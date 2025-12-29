Le Musée d’histoire naturelle d’Abou Dhabi, une plateforme pour façonner l’avenir, affirme le président du DCT Abou Dhabi

ABOU DHABI, le 29 décembre 2025 (WAM) – Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi), a déclaré que le Musée d’histoire naturelle d’Abou Dhabi constituera une plateforme mondiale dédiée à la découverte scientifique, reliant le passé ancien de la planète à son avenir durable.

S’étendant sur 35 000 mètres carrés au sein du quartier culturel de Saadiyat, ce musée est le plus vaste du genre dans la région.

Dans des déclarations accordées à l’Agence de presse des Émirats (WAM), Al Mubarak a souligné que ce musée s’intègre dans un écosystème culturel aux côtés du Louvre Abou Dhabi et du Musée national Zayed, en complément du futur Guggenheim Abou Dhabi et de l’expérience immersive TeamLab Phenomena Abou Dhabi.

Parmi les pièces maîtresses du musée figurent trois spécimens emblématiques issus des profondeurs du temps :

Stan, un squelette presque complet du célèbre Tyrannosaurus rex, redoutable prédateur ayant régné sur la Terre il y a 67 millions d’années ; Une majestueuse baleine bleue femelle de 25 mètres, plus grand animal connu à ce jour, illustrant l’évolution et la biodiversité marine ; La météorite de Murchison, vestige de la formation de la planète, renfermant des grains datant de 7 milliards d’années, antérieurs à la naissance de notre Système solaire.

Al Mubarak a indiqué que ces expositions visent à approfondir la compréhension du public en matière de biodiversité et d’évolution.

Au-delà de son rôle en tant que destination touristique, le musée a été conçu comme un centre de recherche scientifique. Il comprend des laboratoires spécialisés et des installations éducatives dédiées aux sciences de la Terre, à la paléontologie et à la biologie marine.

Le musée accueille également des chercheurs internationaux et collabore avec des universités de renom. Il offre ainsi aux étudiants locaux la possibilité de participer à des travaux avancés de recherche moléculaire et d’études sur la conservation.

Cette initiative s’inscrit dans la vision d’Abou Dhabi visant à renforcer son statut de carrefour mondial de la culture, de l’éducation et de l’innovation scientifique.