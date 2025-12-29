La GCAA organise le tout premier Salon de l’emploi de l’aviation civile aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) – L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) a annoncé l’organisation du tout premier Salon de l’emploi de l’aviation civile aux Émirats arabes unis, rassemblant pour la première fois divers acteurs du secteur, notamment des institutions fédérales et locales, des aéroports, des compagnies aériennes et des organismes de navigation aérienne, soit un total de 18 entités gouvernementales et entreprises du domaine aéronautique.

Prévu sur deux jours, les 21 et 22 janvier 2026, au musée Etihad à Dubaï, et placé sous le thème « Un avenir prometteur », le salon s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la GCAA pour unifier et intégrer les initiatives du secteur, attirer les talents nationaux et développer la main-d’œuvre émirienne dans le domaine aérien.

Le salon vise à faire découvrir la grande diversité des métiers offerts dans le secteur aérien, bien au-delà du pilotage. Il permettra aux étudiants, diplômés et jeunes chercheurs d’emploi de se familiariser avec des fonctions telles que contrôleurs aériens, ingénieurs, inspecteurs, spécialistes de la sécurité, ou encore opérateurs au sol.

Des conférences et tables rondes accompagneront l’exposition, soulignant les rôles clés du secteur et les évolutions du marché de l’emploi, dans le but d’aider la jeunesse à faire des choix professionnels éclairés.

Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a déclaré : « Conformément aux orientations de notre direction éclairée, renforcer l’émiratisation dans ce secteur vital demeure une priorité pour la GCAA. L’aviation soutient actuellement plus de 990 000 emplois à travers le pays, et ce chiffre est appelé à croître face aux transformations technologiques, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les talents nationaux. »

Il a souligné que ce salon représente une étape stratégique vers l’unification des efforts des autorités gouvernementales, du secteur privé et des aéroports, afin de développer la future génération de leaders émiratis de l’aviation.

Mohammed Abdulla Lengawi, directeur général de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, a salué cette initiative, la qualifiant de plateforme nationale essentielle pour présenter aux jeunes Émiratis les nombreuses opportunités professionnelles offertes par le secteur.

Ali Salim Al Midfa, président de l’Autorité aéroportuaire de Charjah, a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir les efforts de développement des compétences nationales.

Ahmed Jumaa Al Shamsi, directeur général par intérim d’Abu Dhabi Airports, a mis l’accent sur l’importance de former des talents émiratis pour stimuler l’innovation au sein des infrastructures aéroportuaires de classe mondiale.

Antonoaldo Neves, PDG d’Etihad Airways, a déclaré que la compagnie recherchait les esprits les plus brillants pour l’accompagner dans son expansion, affirmant que ce salon démontre l’engagement d’Etihad envers les jeunes talents émiratis.

Ghaith Al Ghaith, PDG de flydubai, a salué l’initiative, rappelant que flydubai emploie aujourd’hui plus de 6 700 personnes, dont près de 1 400 pilotes et plus de 650 ingénieurs qualifiés.

Mansoor Janahi, directeur général du groupe Sanad, a annoncé que Sanad prévoit de recruter plus de 1 000 professionnels dans les trois prochaines années, avec un fort accent sur les talents émiratis.

Meshari Al Bannai, directeur des ressources humaines de Dubai Airports, a qualifié le salon de « plateforme puissante » pour inspirer la prochaine génération de professionnels de l’aviation.

Manal Al Soori, vice-présidente principale des ressources humaines chez Emirates Group Recruitment, a affirmé que ce salon reflète l’engagement du groupe Emirates à soutenir l’écosystème du secteur aérien à travers le développement de talents diversifiés et qualifiés.

Le salon réunit les principaux acteurs du secteur, dont la GCAA, l’Agence spatiale des Émirats, le Centre national de recherche et de sauvetage, Abu Dhabi Airports, Dubai Airports, l’aéroport international de Ras Al Khaimah, les autorités de l’aviation civile de Dubaï, les services de navigation aérienne de Dubaï (DANS), Etihad Aviation Group, Emirates, flydubai, Air Arabia, Etihad Engineering, SANAD et Airbus.

Cette initiative inclusive s’inscrit dans les efforts de la GCAA pour bâtir un écosystème aérien intelligent, interconnecté, qui valorise les talents nationaux et les prépare à répondre aux besoins futurs du secteur.