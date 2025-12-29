Nasser Al-Khelaïfi : Le Paris Saint-Germain a entamé une transformation stratégique axée sur la jeunesse et le jeu collectif

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) — Nasser Al-Khelaïfi, président du club français du Paris Saint-Germain (PSG), a affirmé que le club avait opéré au cours des deux dernières années un changement fondamental dans sa philosophie footballistique, en se concentrant sur les jeunes talents ambitieux et en construisant un système intégré fondé sur le travail collectif, sur et en dehors du terrain.

S'exprimant lors du Sommet mondial du sport tenu ce lundi à Dubaï, et après avoir reçu le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour le sport dans la catégorie du Leadership sportif mondial, Al-Khelaïfi a indiqué que le PSG ne se contentait plus de rechercher la victoire, mais aspirait désormais à « gagner avec style » tout en bâtissant une identité durable pour le club.

Le président qatari a rappelé que la précédente phase, marquée par le recrutement de stars mondiales, avait permis au club de renforcer sa notoriété auprès du public, notamment chez les jeunes, constituant une étape importante dans le parcours de transformation du club.

En 2025, le PSG a remporté six trophées majeurs, dont la Coupe intercontinentale, après avoir triomphé en Ligue des champions, en Supercoupe de l’UEFA, en Ligue 1, en Trophée des champions et en Coupe de France.

Al-Khelaïfi a souligné que la compétition en Ligue des champions se jouait sur des détails et un facteur chance limité, ajoutant que le club parisien était passé tout près du titre à plusieurs reprises avant sa consécration en juin dernier face à l’Inter Milan. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre le projet avec patience et conviction, sans revenir sur les principes établis.

« La philosophie actuelle du club repose sur le principe que l’équipe est plus grande que n’importe quel individu, » a-t-il déclaré, soulignant qu’aucun joueur ne bénéficie de garanties personnelles ou de traitement privilégié. « Le mérite et la performance lors des entraînements déterminent la composition de l’équipe. Ce ne sont pas les meilleurs noms, mais les joueurs les plus prêts et les plus engagés qui jouent. »

Ce modèle a, selon lui, renforcé la compétitivité et la discipline au sein de l’effectif.

Le président du PSG a également mis en avant l’importance de l’investissement dans les infrastructures, en évoquant le nouveau centre d’entraînement, qualifié de pierre angulaire du projet, qui offre un environnement professionnel complet propice au développement des jeunes joueurs et à l’harmonie de l’équipe.

L’académie du club et la formation des talents locaux occupent également une place centrale dans la stratégie future du PSG. « Nous voulons affirmer notre identité de club de la capitale, tirer parti du formidable vivier humain et sportif que représente Paris et sa région, » a-t-il déclaré, en insistant sur la valeur ajoutée que représentent les jeunes joueurs français dans le projet du club.

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que l’objectif du club ne se limitait pas à la Ligue des champions, mais consistait à proposer un football offensif, spectaculaire et à bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau de manière progressive. Selon lui, cette approche est la voie la plus durable vers les grandes réussites.

Il a conclu en soulignant que le football est un sport universel, fondé sur la passion, le rêve et l’esprit d’équipe. L’évolution et la diversité des compétitions européennes, a-t-il estimé, offrent à tous les clubs, quelle que soit leur taille, la possibilité de concourir et d’écrire leur propre histoire.