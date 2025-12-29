Le ministre de la Jeunesse et des Sports : Le Sommet mondial du sport renforce la position des Émirats comme destination sportive internationale

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) — Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falassi, ministre de la Jeunesse et des Sports, a affirmé que le Sommet mondial du sport constitue une étape déterminante dans la consolidation du statut des Émirats arabes unis en tant que destination mondiale de référence dans le domaine sportif, en attirant les experts et les talents internationaux et en mettant en valeur les opportunités d’investissement et de développement dans le secteur.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), en marge de sa participation à la première journée du sommet qui se tient actuellement à Dubaï, Son Excellence a souligné que la présence de plus de 1 500 participants issus de plus de 80 pays reflète le grand succès de l’événement. Il a ajouté que sa tenue durant la période des fêtes a permis d’attirer un grand nombre d’athlètes et de spécialistes internationaux, qui privilégient ce type de rassemblements durant les périodes de pause sportive.

Le ministre a indiqué que les débats de la première journée du sommet ont porté sur le rôle essentiel du sport dans la construction des sociétés, soulignant que celui-ci ne se limite plus à la seule compétition, mais constitue un levier majeur de promotion de la santé physique et mentale, de développement de la personnalité des jeunes, et de consolidation des compétences sociales et de travail en équipe.

Il a toutefois mis en garde contre le recul de la pratique sportive chez les élèves, dû à la dépendance croissante aux écrans et aux technologies, malgré les bienfaits que ces dernières peuvent offrir. À cet égard, il a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation à l’importance de l’activité physique, en raison de son impact direct sur la santé des générations futures, ainsi que sur leur équilibre psychologique et social.

Son Excellence a précisé que les Émirats arabes unis sont aujourd’hui une destination de choix pour les athlètes et les investisseurs, en raison de leur sécurité, de leur stabilité, de leur infrastructure sportive avancée, de leurs installations modernes, de leur climat favorable et de leur qualité de vie élevée.

Il a également mis en lumière la stratégie de l’État visant à renforcer l’économie du sport, notamment par l’accueil de talents, le développement d’académies spécialisées et la transformation des Émirats en incubateur pour toutes les disciplines sportives. Il a cité à ce titre la signature d’un accord avec la Fédération internationale de football (FIFA), ainsi que d’autres partenariats stratégiques annoncés dans le cadre du sommet.

Le ministre a révélé que son département travaille actuellement sur un indice national de la pratique sportive, basé sur des enquêtes et des mesures annuelles. Il a précisé que les résultats actuels sont encourageants et traduisent une hausse significative du niveau de conscience de la société émirienne quant à l’importance du sport, notamment au cours des deux dernières années.

En conclusion, Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falassi a affirmé que le Sommet mondial du sport marque le début d’un parcours élargi visant à positionner les Émirats sur la carte mondiale du sport, et à établir de nouveaux objectifs ambitieux pour le développement du secteur au niveau national et régional.