Le ministre émirien du Commerce extérieur conduit une délégation de haut niveau en Égypte dans le cadre des négociations du partenariat économique global (CEPA)

ABOU DHABI, 29 décembre 2025 (WAM) – Son Excellence Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur, a conduit une délégation gouvernementale de haut niveau en République arabe d’Égypte alors que se poursuivent les négociations en vue de la conclusion d’un accord de partenariat économique global (CEPA) entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le ministre a rencontré Son Excellence Hassan Al-Khatib, ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur de la République arabe d’Égypte, afin d’examiner les progrès réalisés par les équipes techniques des deux parties. Les deux ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer et d’approfondir davantage les relations économiques bilatérales.

Les équipes techniques travaillent actuellement sur plusieurs volets de l’accord, notamment les règles d’origine des produits, la réglementation des usines opérant dans les zones franches, le commerce des services et le commerce numérique. Cette rencontre représente une étape importante vers une coopération économique renforcée entre les Émirats arabes unis et l’Égypte.

Dans une déclaration, Dr Al Zeyoudi a souligné : « Investir dans notre relation avec l’Égypte est essentiel pour nos deux pays. Un accord de partenariat économique global inaugurera une nouvelle ère de coopération, apportant des bénéfices mutuels et ouvrant la voie à une augmentation des échanges commerciaux, des flux d’investissement et d’une croissance économique durable. »

En 2024, le commerce non pétrolier entre les Émirats arabes unis et l’Égypte a atteint environ 8,4 milliards de dollars US, enregistrant un taux de croissance de 21 % par rapport à l’année précédente. Ce partenariat commercial dynamique confirme la position des Émirats arabes unis en tant que principal partenaire commercial de l’Égypte dans la région du CCG et le monde arabe au sens large.

L’accord CEPA vise à consolider ces relations solides en intensifiant les flux commerciaux, en favorisant la collaboration entre les secteurs privés et en créant de nouvelles opportunités d’investissement dans des domaines clés tels que l’agriculture, l’industrie manufacturière et les énergies renouvelables.

Le programme CEPA des Émirats arabes unis a pour objectif de renforcer les liens économiques et d’intensifier les relations commerciales avec des partenaires du monde entier. Par le biais de ce programme, les Émirats arabes unis élargissent non seulement leur réseau d’échanges, mais consolident également leur position en tant que plateforme commerciale mondiale de premier plan. À ce jour, 31 accords CEPA ont été signés, dont 14 sont déjà entrés en vigueur. Ce programme joue un rôle déterminant dans la diversification économique du pays et a fortement contribué à l’augmentation du commerce extérieur, qui a atteint un niveau record de 810 milliards de dollars US en 2024.