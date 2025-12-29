La FIFA et le Conseil des sports de Dubaï signent un partenariat pour lancer une nouvelle cérémonie annuelle célébrant l’excellence du football

DUBAÏ, 29 décembre 2025 (WAM) – Sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense des Émirats arabes unis et président du Conseil exécutif de Dubaï, et en présence de Son Altesse Cheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, président du Comité national olympique des Émirats et président du Conseil des sports de Dubaï, le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé le lancement d’un nouvel événement annuel mondial de remise de prix consacré au football, qui se tiendra à Dubaï.

Dès 2026, cet événement deviendra la seule cérémonie officielle annuelle de récompenses de la FIFA, rassemblant les figures les plus inspirantes du monde du football. Il récompensera les meilleurs joueurs et équipes, ainsi que les réalisations marquantes de l’année écoulée dans le monde du ballon rond.

L’annonce a été faite dans le cadre du Sommet mondial du sport, actuellement en cours à Dubaï, lors duquel la FIFA et le Conseil des sports de Dubaï ont signé un protocole d’accord confirmant ce nouveau partenariat.

Dans une déclaration, Son Altesse Cheikh Mansour bin Mohammed a souligné : « Le Conseil des sports de Dubaï entretient un partenariat solide avec la FIFA, lequel a donné naissance à de nombreuses initiatives annoncées par Gianni Infantino depuis Dubaï, influençant l’évolution du football mondial. »

« Nous sommes heureux d’annoncer ce nouvel accord, qui illustre la coopération continue entre nos deux institutions et témoigne de la place éminente qu’occupe Dubaï sur la carte mondiale du football. Cet accord souligne également le rôle moteur de Dubaï dans le développement du football à l’échelle planétaire, en lançant des initiatives novatrices, en honorant les acteurs les plus méritants, et en accueillant des événements majeurs », a-t-il ajouté.

Il a réaffirmé l’engagement de l’émirat : « Dubaï s’attache à soutenir le développement du système sportif mondial en général, et du football en particulier. La ville possède tous les atouts pour mener à bien ce rôle et assurer une contribution émirienne significative dans le paysage sportif international. »

De son côté, le président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Dubaï, une ville qui respire le football, pour développer cet événement de classe mondiale. Cette nouvelle cérémonie de récompenses ne se limitera pas à une remise de trophées, mais constituera une manière innovante de célébrer le football et de rendre hommage aux meilleurs talents de l’année, sur et en dehors du terrain. »

Les détails concernant les catégories de prix, les modalités de nomination et de vote, ainsi que les dates officielles de l’événement seront annoncés ultérieurement.