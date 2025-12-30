Des conditions poussiéreuses, des pluies et une mer agitée attendues aux Émirats arabes unis au cours de la semaine à venir

ABOU DHABI, 30 décembre 2025 (WAM) — Le Centre national de météorologie (NCM) prévoit un temps instable aux Émirats arabes unis du mardi 30 décembre 2025 au samedi 3 janvier 2026, avec des conditions poussiéreuses, une baisse des températures en début de période et une mer agitée, en particulier dans le Golfe arabique.

Le ciel sera partiellement nuageux à nuageux, avec des périodes de poussière soulevée, et des averses sont possibles au début de la semaine sur certaines régions du nord et de l’est du pays.

Les températures devraient chuter jusqu’au milieu de la semaine, avant de remonter légèrement à l’approche du week-end.

L’humidité matinale pourrait entraîner la formation de brouillard ou de brume sur certaines zones côtières et intérieures plus tard dans la période. Les vents seront généralement légers à modérés, devenant parfois forts, soulevant du sable et de la poussière, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 60 km/h.

Les conditions maritimes seront dangereuses : la mer sera agitée à très agitée dans le Golfe arabique en début de semaine avant une amélioration progressive, tandis que la mer d’Oman sera parfois agitée, devenant modérée vers le week-end.