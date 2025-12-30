Le Centre d'apprentissage du désert Cheikh Zayed, phare de la durabilité au cœur d’Al Ain

AL AIN, 30 décembre 2025 (WAM) – Au cœur d'Al Ain, entouré de paysages désertiques ayant inspiré des générations, se dresse l’un des monuments les plus emblématiques de la durabilité aux Émirats arabes unis : le Centre d’apprentissage du désert Cheikh Zayed.

Bien plus qu’un musée ou un exploit architectural, ce centre incarne la vision environnementale du feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont l’engagement en faveur de la préservation de la nature continue de façonner l’identité nationale des Émirats.

À travers des contenus éducatifs, des savoirs scientifiques et des expériences interactives inspirantes, le centre invite les visiteurs à réfléchir à l’héritage naturel du pays et à imaginer un avenir plus durable.

Conçu pour s’intégrer parfaitement dans son environnement désertique, le bâtiment s’étend sur sept niveaux — trois en sous-sol et quatre en surface — favorisant la circulation naturelle de l’air et limitant les besoins en climatisation grâce à une réduction de l’accumulation thermique.

Construit en pierre claire et doté de fenêtres maximisant la lumière du jour tout en minimisant la chaleur, il est également équipé d’un éclairage économe en énergie et d’une isolation phonique, faisant du bâtiment un exemple d’architecture au service de l’environnement.

Premier bâtiment des Émirats à avoir reçu la certification LEED Platine, le centre a également obtenu la notation Cinq Perles du Conseil d'urbanisme d'Abou Dhabi, le classant parmi les projets les plus remarquables de conception durable dans la région.

Des panneaux solaires installés sur le toit et dans le jardin environnant couvrent environ 10 % des besoins énergétiques du bâtiment. Un système d’aération souterrain, appliqué pour la première fois aux Émirats, refroidit l’air de manière naturelle et réduit la consommation d’énergie supplémentaire.

Parmi les innovations les plus marquantes figure un système de toilettes à aspiration, similaire à celui utilisé dans l’aviation, permettant de réduire la consommation d’eau à un litre par chasse. Les eaux grises sont recyclées pour alimenter les tours de refroidissement et divers systèmes internes, contribuant ainsi à la préservation de chaque goutte.

Des écrans numériques diffusent en temps réel les données environnementales du bâtiment : production d’énergie, émissions évitées, nombre d’arbres préservés, rendant visibles et mesurables les performances écologiques pour chaque visiteur.

Le centre propose cinq galeries principales, où les visiteurs explorent le désert, la mer et l’oasis à travers des installations immersives et interactives, illustrant comment les générations passées ont vécu de manière durable, en protégeant les ressources naturelles bien avant l’ère moderne.

Une galerie dédiée rend hommage à Cheikh Zayed, tandis qu’une autre, intitulée Regard vers l’avenir, met en lumière des idées novatrices pour relever les défis environnementaux à venir. L’expérience est complétée par une projection immersive du film Vision du désert d’Arabie, véritable ode à la beauté et à la fragilité des écosystèmes désertiques.

La bibliothèque de recherche du centre, la plus grande du pays spécialisée dans l’environnement, rassemble plus de 10 000 ouvrages imprimés et offre l’accès à des millions de publications numériques. Elle constitue un carrefour de savoir pour les chercheurs, les universitaires et les étudiants souhaitant approfondir leur compréhension des écosystèmes, de la biodiversité et des enjeux liés au développement durable dans la région.

Bien plus qu’une destination touristique, le Centre d’apprentissage du désert Cheikh Zayed est une narration nationale incarnée, honorant le passé tout en se tournant vers l’avenir. Chaque élément — de l’architecture aux dispositifs éducatifs — reflète l’engagement profond des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité, dans la conviction que celle-ci commence par la connaissance.