L’Organisation mondiale des douanes (OMD) salue la plateforme de commerce électronique transfrontalier de Douanes Dubaï comme modèle mondial de transformation numérique douanière

DUBAÏ, 30 décembre 2025 (WAM) – L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a salué, dans un rapport spécial publié en trois langues – français, anglais et espagnol – la plateforme de commerce électronique transfrontalier, projet innovant de Douanes Dubaï, la qualifiant de modèle mondial de transformation numérique douanière et de véritable succès illustrant la faisabilité de l’innovation dans les services douaniers et le contrôle des frontières, grâce à des politiques efficaces, des partenariats solides et des technologies avancées.

Cette reconnaissance internationale intervient alors que le secteur du commerce électronique et de la logistique connaît aux Émirats arabes unis un essor sans précédent, accompagné de forts investissements et de la création de dizaines de milliers d’emplois dans les domaines de l’expédition, du stockage, de l’exécution et de la livraison, en ligne avec la vision des dirigeants émiratis visant à stimuler les opportunités de croissance économique.

Dubaï a enregistré une hausse notable des volumes de marchandises transportées par voie maritime et aérienne, contribuant à la réalisation de la stratégie « Dubaï Économique D33 » visant à faire de la ville un centre mondial de l’expansion économique fondée sur la logistique et le commerce numérique.

Juma Al Ghaith, conseiller du directeur général et directeur exécutif de l’intelligence artificielle à Douanes Dubaï, a déclaré que cette reconnaissance de l’OMD reflète l’ampleur de la transformation menée par Douanes Dubaï dans le domaine du commerce, en particulier du commerce électronique, incarnant la vision de la direction visant à faire de Dubaï la ville du futur et un centre de l’économie de demain.

Il a souligné que Douanes Dubaï s’appuie sur une vision prospective plaçant l’innovation au cœur de l’action gouvernementale, et que sa plateforme intelligente de commerce électronique, basée sur la technologie blockchain, est devenue une référence internationale en matière de solutions de commerce transfrontalier. Cette reconnaissance par l’OMD constitue non seulement une distinction, mais aussi une confirmation que Dubaï dispose aujourd’hui d’une plateforme numérique capable de conduire l’avenir du commerce électronique et de renforcer la compétitivité de son économie numérique.

Pour sa part, Atiq Al Muhairi, directeur exécutif du secteur du développement douanier à Douanes Dubaï, a affirmé que la plateforme constitue un tournant et une nouvelle norme dans la facilitation du commerce transfrontalier, en consolidant l’intégration entre les entités gouvernementales et les entreprises de logistique, en facilitant la conformité rapide aux exigences douanières et en alignant les services logistiques avec le commerce électronique.

Il a ajouté que, selon le rapport de l’OMD, la plateforme est devenue un modèle mondial de l’utilisation des technologies pour faciliter le commerce licite et stimuler l’investissement, soulignant que la feuille de route de la plateforme prévoit l’élargissement des partenariats avec les principales plateformes mondiales de commerce électronique, ce qui confirme que cette initiative fera partie intégrante de l’infrastructure de l’économie future de Dubaï.

Les données officielles indiquent que la valeur totale du marché du commerce électronique aux Émirats arabes unis a atteint 32,3 milliards de dirhams (8,8 milliards de dollars) en 2024, avec des prévisions dépassant les 50,6 milliards de dirhams (13,8 milliards de dollars) d’ici 2029.

Douanes Dubaï vise à intégrer entre 20 % et 30 % de l’ensemble des envois postaux de faible valeur issus du commerce électronique à sa plateforme. Grâce à la coopération avec les grandes entreprises multinationales de livraison express et les PME, toutes les parties prenantes peuvent tirer parti des facilités de commerce numérique avancé.

La portée de la plateforme s’étend également à l’échelle régionale, en soutenant les flux de commerce électronique au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en harmonie avec l’agenda « D33 » de Dubaï, qui vise à doubler la taille de son économie en dix ans, à figurer parmi les trois premières villes économiques mondiales, et à devenir l’un des cinq premiers centres logistiques internationaux.