TAQA et EWEC annoncent la clôture financière de la centrale d’Al Dhafra pour soutenir les centres de données et l’IA

ABOU DHABI, 30 décembre 2025 (WAM) – La Société nationale d’énergie d’Abou Dhabi PJSC (TAQA), en partenariat avec la Société d’eau et d’électricité des Émirats (EWEC), a annoncé ce mardi la clôture financière du projet de centrale électrique d’Al Dhafra, d’un montant de 3,6 milliards AED, soit 1 GW de capacité, destinée à alimenter des projets de centres de données et à soutenir la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle à l’horizon 2031.

Le projet est financé à environ 85 % par des prêts bancaires, fournis par des institutions locales et internationales, parmi lesquelles figurent Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Agricultural Bank of China, Doha Bank, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC, KFW, National Bank of Kuwait, RAK Bank, Woori Bank, Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Boubyan Bank et Ajman Bank.

La construction de la centrale à turbines à gaz d’Al Dhafra a déjà commencé, avec un développement mené par TAQA à un rythme accéléré sans précédent. TAQA détient 100 % à la fois de la société de projet et de la société d’exploitation et de maintenance (O&M), ce qui lui permet de concevoir, posséder et exploiter cette centrale de 1 GW.

La clôture financière de cette infrastructure énergétique critique intervient après l’annonce, en avril dernier, de la signature d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 24 ans entre TAQA et EWEC.

Dr Frank Possmeier, directeur des investissements de la division production d’énergie chez TAQA, a déclaré : « L’intelligence artificielle représente une opportunité majeure de croissance économique, mais également une augmentation importante de la demande énergétique. Y répondre nécessite un mix énergétique agile, sûr et durable, axé sur la décarbonation et la flexibilité. La centrale à gaz d’Al Dhafra incarne pleinement cette approche. »

Il a souligné que TAQA avait mené le projet depuis sa conception jusqu’à sa phase de construction et de clôture financière en un temps record, démontrant ainsi son engagement à soutenir la croissance rapide des besoins énergétiques, notamment ceux liés aux centres de données alimentés par l’IA.

La centrale jouera également un rôle essentiel en fournissant une capacité de base flexible, facilitant ainsi l’intégration accrue des énergies renouvelables dans le réseau.

Mohamed Almarzooqi, directeur du développement et de la gestion des actifs chez EWEC, a précisé :

« En tant que pilier essentiel de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle 2031, la centrale d’Al Dhafra apporte une infrastructure énergétique stratégique nécessaire au développement de la prochaine génération de centres de données, consolidant la position des Émirats arabes unis en tant que leader mondial. »

Il a ajouté que la capacité de base flexible fournie par la centrale complète le portefeuille croissant d’énergies renouvelables et de solutions de stockage par batteries, facilitant une transition fluide vers un réseau alimenté par des sources d’énergie propres.

TAQA Transmission, entité du groupe TAQA, développera une infrastructure de réseau avancée pour connecter cette nouvelle capacité de production aux zones de forte demande énergétique, en garantissant un accès à une électricité fiable et à faible empreinte carbone.

Le projet d’Al Dhafra s’inscrit dans le cadre de l’investissement annoncé de 36 milliards AED dans l’infrastructure énergétique à Abou Dhabi, mené conjointement par EWEC, TAQA et Masdar. Il appuiera notamment le projet pionnier de Masdar, qui permettra pour la première fois au monde une alimentation continue en énergie renouvelable 24h/24 et 7j/7, réaffirmant ainsi le leadership des Émirats en matière de transition énergétique.

Le projet vise à fournir jusqu’à 1 GW d’énergie de base par jour issue de sources renouvelables, via le plus grand système combiné au monde de stockage d’énergie par batteries (BESS) et d’énergie solaire, et alimentera également les centres de données dédiés à l’IA.

Dans le cadre de ses ambitions de croissance, TAQA — qui détient une participation de 43 % dans la société d’énergies renouvelables de Masdar — vise une capacité totale de production d’électricité de 150 GW d’ici à 2030, un objectif que l’entreprise est en voie de réaliser.