2025, l’une des années les plus chaudes et les plus sèches jamais enregistrées en Autriche, selon Geosphere Austria

VIENNE, 30 décembre 2025 (WAM) – L’Autriche enregistre en 2025 l’une des années les plus chaudes de son histoire, confirmant l’impact croissant du changement climatique

L’Autriche a connu en 2025 l’une de ses huit années les plus chaudes dans les zones de plaine depuis le début des relevés climatiques il y a 258 ans. En zones montagneuses, l’année se classe au deuxième rang des plus chaudes jamais enregistrées, confirmant la tendance à la hausse persistante des températures et les effets croissants du changement climatique dans le pays.

Selon le rapport climatique annuel publié par l’Agence autrichienne de géologie et de climat "Geosphere Austria", l’année 2025 devrait figurer au septième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées en Autriche. D’après l’évaluation du climatologue Alexander Orlik, la température moyenne en 2025 a dépassé de 0,8 °C la moyenne enregistrée dans les plaines, et de 1,3 °C en zone montagneuse, en comparaison avec la période de référence 1991–2020.

Le rapport souligne que les comparaisons avec des périodes climatiques antérieures rendent encore plus évidente cette hausse des températures. Ainsi, en comparant avec la période 1961–1990, l’augmentation atteint 2,1 °C dans les plaines et 2,4 °C dans les montagnes.

Le rapport indique également une baisse du niveau moyen des précipitations annuelles de 13 % par rapport à la moyenne climatologique de 1991 à 2020, classant ainsi 2025 parmi les vingt années les plus sèches en Autriche depuis le début des relevés pluviométriques en 1858.

Ces données confirment l'accélération des effets du dérèglement climatique dans les différentes régions autrichiennes, notamment à travers une intensification de la chaleur et une raréfaction des précipitations, affectant les équilibres environnementaux, agricoles et hydrologiques du pays.