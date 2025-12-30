Une délégation gouvernementale libanaise en visite aux Émirats pour s’inspirer des modèles administratifs des ÉAU

DUBAÏ, 30 décembre 2025 (WAM) – Une délégation officielle libanaise, composée de représentants du Bureau de la Présidence et du Bureau du Premier ministre, a effectué une visite aux Émirats arabes unis afin d’explorer les pratiques pionnières et les modèles de gouvernance prospective mis en œuvre par le gouvernement des Émirats.

La délégation comprenait notamment le juge Mahmoud Makieh, secrétaire général du Conseil des ministres et directeur général du Bureau du Premier ministre ; la Dre Rawaa Al Harati, conseillère du président pour la coopération et l’économie internationale ; le brigadier général Ziad Haikal, conseiller du président pour les études ; ainsi que d'autres hauts responsables.

Organisée par le Bureau de l’échange d’expériences gouvernementales au sein du ministère des Affaires du Cabinet, cette visite a porté sur divers domaines clés : politiques publiques, législation, prospective, modernisation des services, médias et communication, performance institutionnelle, compétitivité mondiale, intelligence artificielle appliquée à la gouvernance, technologies avancées et projets stratégiques.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont eu plusieurs réunions de haut niveau avec des responsables émiratis, dont Mariam Al Hammadi, ministre d’État et secrétaire générale du Cabinet des Émirats arabes unis ; Abdulla Al Basti, secrétaire général du Conseil exécutif de Dubaï ; Abdulla Nasser Lootah, ministre adjoint aux Affaires du Cabinet chargé de la compétitivité et de l’échange d’expériences ; Saeed Al Eter, ministre adjoint aux Projets stratégiques et président du Bureau des médias du gouvernement des Émirats ; Hanan Ahli, directrice du Centre fédéral de la compétitivité et des statistiques ; et Ibrahim Salman Al Hammadi, directeur exécutif de la performance et de l’excellence gouvernementales au Bureau du Premier ministre et coordinateur général du Programme d’excellence gouvernementale Cheikh Khalifa.

Abdulla Lootah a souligné que cette coopération bilatérale reflétait la solidité des relations entre les Émirats arabes unis et le Liban, et témoignait de l’engagement des Émirats à partager leur expertise en matière de gouvernance, dans l’objectif de renforcer la préparation des gouvernements face aux enjeux de demain.

En mai dernier, les gouvernements des Émirats arabes unis et du Liban avaient lancé un partenariat bilatéral dédié à la modernisation gouvernementale, dans le cadre du Forum de l’échange d’expériences gouvernementales.

Ce partenariat vise à établir une plateforme de coopération entre les dirigeants des deux pays, conformément aux directives de la direction émirienne, dans le but de promouvoir les relations avec le Liban par l’échange d’expériences en matière de modernisation de l’action publique, au bénéfice des deux peuples.