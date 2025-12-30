Le Sommet ADSW 2026 ouvrira la voie à une transformation systémique mondiale

ABOU DHABI, 30 décembre 2025 (WAM) — La Semaine du développement durable d’Abou Dhabi (ADSW) a dévoilé le programme du Sommet ADSW 2026, qui réunira gouvernements, dirigeants industriels, investisseurs et innovateurs afin d’engager une action systémique et d’accélérer les progrès en matière de durabilité.

Placé sous le thème « The Nexus of Next: All Systems Go » (« Le carrefour du futur : tous systèmes activés »), le Sommet se tiendra les 13 et 14 janvier au Centre ADNEC d’Abou Dhabi.

Événement phare de l’ADSW 2026, le sommet accueillera plus de 100 intervenants et proposera plus de 30 sessions dédiées, portant sur les grandes tendances telles que la transformation des systèmes énergétiques mondiaux, la sécurité alimentaire, hydrique et naturelle, ainsi que l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies émergentes.

Des discours-programmes, tables rondes et entretiens croisés rythmeront les sessions, permettant aux leaders des secteurs de l’énergie, des affaires et de la technologie de formuler des solutions concrètes et de nouer des partenariats durables.

Chaque journée du sommet comprendra également un segment spécial consacré au leadership, rassemblant des dirigeants mondiaux pour aborder les défis et les opportunités majeurs du développement durable. La liste des chefs d’État et responsables gouvernementaux présents à l’ADSW sera annoncée ultérieurement.

Parmi les personnalités attendues au Sommet ADSW 2026 figurent : Mariam bint Mohammed Almheiri, responsable du Bureau des affaires internationales à la Cour présidentielle et directrice générale de 2pointZero ; Dr Abdulla Humaid Al Jarwan, président du Département de l’énergie d’Abou Dhabi ; Dr Olli Rehn, gouverneur de la Banque de Finlande ; Ólafur Ragnar Grímsson, président du Cercle Arctique ; Adrian Grenier, acteur et ambassadeur de bonne volonté de l’ONU ; Maye Musk, conférencière, mannequin et auteure ; Talal Al Dhiyebi, directeur général du groupe Aldar ; Ignacio S. Galán, président exécutif d’Iberdrola ; Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies ; James Rothschild, fondateur et associé directeur de Tru Arrow Partners ; Martin Piworth, directeur général de SSE ; Dr Pratima Rangarajan, directrice générale de Climate Investment ; Mo Gawdat, ancien cadre de Google X, auteur et cofondateur de Emma.Love.

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « À une époque marquée par une demande énergétique croissante, une disruption technologique rapide et une incertitude mondiale grandissante, il est nécessaire de repenser les interconnexions entre les systèmes — énergie, finance, nature, commerce et technologie — pour produire un impact mesurable et accélérer les progrès durables. Le Sommet ADSW servira de plateforme collaborative pour unir les décideurs mondiaux autour d’un avenir plus résilient, inclusif et prospère. »

Organisée par Masdar, l’ADSW 2026 s’annonce comme la plus vaste édition jamais tenue, visant à établir une nouvelle référence mondiale en matière de collaboration et d’impact concret. L’édition 2025 avait rassemblé plus de 50 000 participants venus de plus de 170 pays, dont 13 chefs d’État et hauts responsables gouvernementaux.

Outre le sommet, l’agenda de l’ADSW 2026 comprendra notamment : Assemblée de l’IRENA : 11–12 janvier, Cérémonie d’ouverture de l’ADSW : 13 janvier, 17ᵉ édition des Prix Zayed pour le développement durable : 13 janvier, Dialogues ADSW : 13–15 janvier, World Future Energy Summit (WFES) : 13–15 janvier, Forum et Hub « Youth 4 Sustainability (Y4S) » : 13–15 janvier, Forum WiSER : 14 janvier, Forum des services publics du Sud global : 14 janvier, Blue Forum : 15 janvier, Réunion annuelle du Global Climate Finance Centre : 15 janvier, Green Hydrogen Summit : 15 janvier, Connect investisseurs – Prix Zayed pour le développement durable : 15 janvier.