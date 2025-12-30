La Défense civile de Dubai dévoile sa nouvelle identité institutionnelle

DUBAÏ, 30 décembre 2025, (WAM) — Le Commandement général de la Défense civile de Dubaï a dévoilé une nouvelle identité institutionnelle, comprenant un logo repensé et un nouvel uniforme militaire, incarnant à la fois le parcours de développement de l’institution et ses ambitions futures.

Ce lancement marque une étape clé dans le cadre d’un vaste effort visant à moderniser l’identité visuelle de la Défense civile, conformément au leadership mondial de Dubaï en matière de sécurité publique et de préparation aux situations d’urgence.

Placée sous le slogan « Protéger des vies et des biens », la nouvelle identité réaffirme la mission essentielle de la Défense civile de Dubaï ainsi que son engagement continu en faveur du renforcement des systèmes de protection et de sécurité. Le logo mis à jour symbolise la force et le statut de l'institution, et s’intègre dans le cadre plus large de l’identité visuelle des services de défense civile au niveau national.

L’identité visuelle repose sur un système intégré de couleurs contemporaines et de typographie harmonisée avec le nouveau design du logo, qui intègre des éléments symboliques traduisant la vision et les valeurs de la Défense civile. La couronne représente la noblesse de la mission, les sept étoiles symbolisent les Émirats et l’unité de la direction, tandis que le faucon incarne la force, la fierté et l’héritage national. Au centre de l’emblème figure un bouclier portant le drapeau des Émirats arabes unis, renforçant l’identité nationale et illustrant la protection et la sécurité.

La couleur or a été adoptée comme teinte principale, en écho à l’emblème national, et est accompagnée des couleurs du drapeau émirien. Le motif du faucon a été affiné et les éléments graphiques épurés afin d’assurer une clarté optimale et une utilisation efficace sur les plateformes numériques, conformément aux exigences de développement institutionnel et à l’identité visuelle du gouvernement de Dubaï.

Le lieutenant-général expert Rashid Thani Al Matrooshi, commandant en chef de la Défense civile de Dubaï, a déclaré que cette nouvelle identité institutionnelle reflète un engagement fort envers la mission fondamentale de protection des vies humaines et des biens.

Il a ajouté que cette initiative accompagne les progrès constants de la Défense civile de Dubaï dans le domaine de la sécurité publique, grâce à une approche fondée sur l’excellence institutionnelle et l’innovation durable, tout en répondant aux exigences futures et en préservant l’héritage et l’identité nationale profondément enracinée de l’organisation.

Le commandant a également souligné que cette nouvelle identité vient consolider la présence institutionnelle de la Défense civile et unifie ses moyens de communication visuelle, renforçant sa position en tant qu'entité gouvernementale de premier plan, attachée aux normes les plus élevées de qualité et d’intégration, conformément à la vision stratégique de Dubaï visant à faire de la ville l’une des plus sûres et sécurisées au monde.