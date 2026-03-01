Le président libanais condamne les attaques iraniennes contre les Émirats lors d’un entretien avec le président des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de Son Excellence Joseph Aoun, président de la République libanaise. L’entretien a porté sur la situation grave que traverse la région à la lumière de l’escalade militaire en cours et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales.

Au cours de l’appel, le président Aoun a exprimé la condamnation par le Liban des attaques iraniennes flagrantes visant le territoire des Émirats arabes unis et de plusieurs autres pays, affirmant que de tels actes constituent une violation grave de la souveraineté de ces États et une menace pour leur sécurité et leur stabilité, en plus de contrevenir aux principes du droit international et à la Charte des Nations Unies.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de faire preuve de retenue, de désamorcer l’escalade et de renouveler l’engagement en faveur du dialogue et des solutions politiques afin d’éviter toute détérioration supplémentaire et toute extension du conflit, susceptible d’exposer la région à une instabilité et à des troubles graves.