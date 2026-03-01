Le président azerbaïdjanais condamne les attaques iraniennes contre le territoire des Émirats lors d’un entretien avec le président des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de Son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, au cours duquel ils ont examiné l’escalade militaire dans la région et la menace grave qu’elle fait peser sur la sécurité et la stabilité régionales.

Au cours de l’entretien, le président Aliyev a exprimé la condamnation par son pays des attaques iraniennes flagrantes visant le territoire des Émirats arabes unis et de plusieurs autres pays, réaffirmant la solidarité de l’Azerbaïdjan avec les Émirats dans la défense de leur souveraineté, de leur territoire et de la sécurité de leur population. Il a souligné que ces attaques constituent une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Son Altesse a remercié le président Aliyev pour la position de soutien de l’Azerbaïdjan envers les Émirats arabes unis.

Les deux dirigeants ont souligné que la gravité de la situation exige retenue, sagesse et désescalade, ainsi qu’un engagement renouvelé en faveur du dialogue afin de préserver la sécurité et la stabilité régionales.