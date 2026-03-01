Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 137 missiles et 209 drones depuis le début de l’attaque iranienne

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Le ministère de la Défense a annoncé que, depuis le début de l’attaque iranienne, l’armée de l’air et les forces de défense aérienne des Émirats arabes unis ont réussi à engager et détruire 137 missiles balistiques et 209 drones lancés en direction du territoire national, soulignant le haut niveau de préparation des systèmes de défense aérienne et leur capacité à faire face à diverses menaces.

Le ministère a précisé que, depuis le commencement de l’attaque, 137 missiles balistiques iraniens visant les Émirats arabes unis ont été détectés, dont 132 ont été détruits, tandis que cinq sont tombés en mer. Au total, 209 drones iraniens ont également été détectés ; 195 ont été interceptés, tandis que 14 sont tombés sur le territoire et dans les eaux du pays, causant des dégâts matériels mineurs.

Il a indiqué que, suite à l’interception efficace des missiles et des drones, certains débris sont tombés dans différentes zones du pays, entraînant des dommages matériels limités à plusieurs installations civiles.

Le ministère a affirmé que les autorités compétentes sont intervenues immédiatement, avec un haut niveau de préparation et de capacités, afin de gérer la situation conformément aux procédures approuvées dans de tels cas, et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des résidents et sécuriser les sites concernés.

Le ministère a fermement condamné l’attaque dans les termes les plus vigoureux, réitérant le rejet catégorique des Émirats arabes unis de tels actes, qui constituent une grave escalade et un acte lâche menaçant la sécurité des civils et compromettant la stabilité.

Il a souligné que ce ciblage représente une violation flagrante de la souveraineté nationale et du droit international, ajoutant que les Émirats arabes unis se réservent le droit plein et entier de répondre à cette escalade et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur territoire, leur population et leurs résidents, de manière à préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité ainsi qu’à défendre leurs intérêts nationaux et leurs capacités.

Le ministère a affirmé qu’il demeure en état d’alerte maximale et pleinement prêt à faire face à toute menace, prenant toutes les mesures nécessaires pour contrer fermement toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il a insisté sur le fait que la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs constitue une priorité absolue qui ne saurait être compromise.

Le ministère a exhorté le public à s’informer auprès des sources officielles dans le pays et à s’abstenir de diffuser des rumeurs ou des informations non vérifiées.