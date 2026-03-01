Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères pour évoquer les développements régionaux à la suite des attaques de missiles iraniennes contre les Émirats arabes unis et des pays frères

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a tenu des entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays frères et amis afin d’examiner les derniers développements régionaux à la suite des attaques de missiles iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis et un certain nombre de pays de la région.

Au cours de ces appels, S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan s’est entretenu avec Hussein al-Sheikh, vice-président de l’État de Palestine ; Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar ; Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie ; Antonio Tajani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République italienne ; Sergey Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie ; Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères de l’État du Koweït ; Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn ; Dr Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de la République de l’Inde ; Dr Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères, de l’Émigration et des Expatriés égyptiens de la République arabe d’Égypte ; Asaad Al-Shaibani, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne ; Yvette Cooper, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni ; José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne ; Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la République de Türkiye ; Javier Martínez-Acha, ministre des Affaires étrangères de la République du Panama ; ainsi que Dr Günter Sautter, conseiller en politique étrangère et de sécurité auprès du chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne.

Les entretiens ont porté sur les graves répercussions de l’escalade régionale en cours, l’élargissement du champ du conflit et la poursuite des violations iraniennes flagrantes, susceptibles de compromettre la sécurité régionale et internationale et de menacer la stabilité économique mondiale ainsi que la sécurité énergétique.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les ministres ont fermement condamné les attaques iraniennes flagrantes contre les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, affirmant le droit plein et légitime de tous les États visés de répondre de manière à préserver leur souveraineté, leur sécurité, leur intégrité territoriale ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents, conformément au droit international.

Les ministres ont également souligné l’importance de faire preuve de retenue et de privilégier un dialogue sérieux et responsable afin de résoudre la crise actuelle d’une manière garantissant la sécurité, la stabilité et la prospérité des peuples de la région.