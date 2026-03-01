Abu Dhabi Airports : un décès et sept blessés dans un incident survenu après l’interception d’un drone visant l’Aéroport international Zayed

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Abu Dhabi Airports a annoncé que les autorités compétentes de l’émirat d’Abou Dhabi ont pris en charge un incident survenu à la suite de l’interception d’un drone qui visait l’Aéroport international Zayed, entraînant la chute de débris.

Selon la même source, l’incident a causé le décès d’un ressortissant asiatique et fait sept blessés.

Abu Dhabi Airports a exhorté le public à ne pas diffuser de rumeurs ou d’informations inexactes, soulignant la nécessité de s’en tenir exclusivement aux sources officielles pour l’obtention des informations, et affirmant que toute évolution sera annoncée dès sa réception.