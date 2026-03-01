Des débris de drones interceptés par les systèmes de défense aérienne tombent sur la façade de l’un des bâtiments des Etihad Towers

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Les autorités compétentes à Abou Dhabi ont traité un incident lié à la chute de débris d’un drone après son interception par les systèmes de défense aérienne, lesquels sont tombés sur la façade de l’un des bâtiments des Etihad Towers.

L’incident a entraîné des blessures légères à une femme et à son enfant, ainsi que des dégâts matériels mineurs.

Le Abu Dhabi Media Office a indiqué que les autorités ont précisé que les bruits entendus dans différentes zones de l’émirat étaient dus aux opérations réussies d’interception. Elles ont exhorté le public à ne pas diffuser de rumeurs ou d’informations trompeuses et à s’en tenir exclusivement aux sources officielles, assurant que des mises à jour seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.