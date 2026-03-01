Quatre blessés dans une attaque contre un pétrolier au large des côtes d’Oman

MASCATE, 1er mars 2026 (WAM) – Quatre personnes ont été blessées à la suite d’une attaque visant un pétrolier au nord du Port of Khasab, dans le gouvernorat de Musandam Governorate, au nord du Sultanat d’Oman.

Le Maritime Security Centre a annoncé que le pétrolier SKYLIGHT, battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à cinq milles nautiques au nord du Port de Khasab, a rapporté l’Oman News Agency.

Les blessés ont été transférés afin de recevoir les soins médicaux nécessaires. Le centre a indiqué que les opérations de secours ont été menées en coordination entre les différentes autorités militaires, sécuritaires et civiles, reflétant l’état de préparation du Sultanat d’Oman pour faire face aux incidents maritimes.