Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 165 missiles balistiques, deux missiles de croisière et 541 drones depuis le début de l’attaque iranienne

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Le ministère de la Défense a annoncé que l’armée de l’air et les forces de défense aérienne des Émirats arabes unis ont, à ce jour, traité 165 missiles balistiques, deux missiles de croisière et 541 drones iraniens depuis le début de l’attaque iranienne.

Le ministère a indiqué qu’au matin du deuxième jour de l’attaque, les forces aériennes et de défense aérienne des Émirats arabes unis ont détruit 20 missiles balistiques, tandis que huit autres sont tombés en mer. Elles ont également détruit deux missiles de croisière et 311 drones. Toutefois, 21 drones ont atteint des cibles civiles. Le ministère a réaffirmé la capacité des forces aériennes et de défense aérienne des Émirats à faire face à diverses menaces.

Il a précisé que depuis le lancement de l’attaque iranienne le 28 février 2026, 165 missiles balistiques tirés depuis l’Iran en direction des Émirats arabes unis ont été détectés. Parmi ceux-ci, 152 ont été détruits, tandis que 13 sont tombés en mer. Deux missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Au total, 541 drones iraniens ont été détectés, dont 506 ont été interceptés et détruits, tandis que 35 sont tombés à l’intérieur du pays, causant des dégâts matériels. Les incidents ont entraîné trois décès, de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 58 blessés légers parmi des ressortissants émiratis, égyptiens, éthiopiens, philippins, pakistanais, iraniens, indiens, bangladais, sri-lankais, azerbaïdjanais, yéménites, ougandais, érythréens, libanais et afghans.

Le ministère a indiqué que des débris sont tombés dans plusieurs zones du pays à la suite de l’interception de missiles balistiques et de drones par les systèmes de défense aérienne, entraînant des dégâts matériels légers à modérés sur un certain nombre de biens civils.

Le ministère a exprimé son entière disponibilité à faire face à toute menace et a souligné que la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs demeure une priorité absolue qui ne saurait être compromise.