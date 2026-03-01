Le ministère de la Défense réagit au ciblage de la base militaire Al Salam

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Le ministère de la Défense a annoncé que des équipes spécialisées sont intervenues aujourd’hui à la suite d’un incident résultant du ciblage d’un entrepôt au sein de la base navale Al Salam naval base, à Abou Dhabi, par deux drones iraniens, provoquant un incendie dans deux conteneurs contenant du matériel général, sans faire de victimes.

Le ministère a fermement condamné ce ciblage militaire, le qualifiant d’acte d’agression manifeste et de violation flagrante de la souveraineté nationale et du droit international. Il a affirmé que les Émirats arabes unis se réservent le droit plein et entier de répondre à cette escalade et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur territoire, leur population et leurs résidents, d’une manière qui préserve leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité, ainsi que leurs intérêts et capacités nationales.

Le ministère de la Défense a souligné qu’il demeure pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace, prenant toutes les mesures nécessaires pour contrer avec fermeté toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il a ajouté que la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs constitue une priorité absolue qui ne saurait être compromise.