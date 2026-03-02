Le président de la NCEMA : les Émirats arabes unis sortiront de cette phase plus forts et plus résilients

ABOU DHABI, 1er mars 2026 (WAM) – Son Excellence Ali Saeed Al Neyadi, président de l’Autorité nationale de gestion des situations d’urgence, des crises et des catastrophes (NCEMA), a affirmé dimanche que les Émirats arabes unis sont confiants dans leur capacité à sortir de cette phase plus forts et plus résilients, soutenus par la vision de leur leadership, la solidité de leurs institutions et la conscience de leur société.

Dans une déclaration concernant les développements en cours, Ali Al Neyadi a indiqué : « Au cours des deux derniers jours, les Émirats arabes unis ont été témoins d’une réponse nationale coordonnée impliquant l’ensemble des autorités compétentes. Les évolutions ont été traitées avec un haut degré de professionnalisme, en totale conformité avec les normes nationales de préparation établies et grâce à une coordination fluide entre les entités intervenantes. »

Il a ajouté que la reconnaissance est adressée à toutes les équipes sur le terrain qui ont accompli leurs missions avec professionnalisme et un fort sens de la responsabilité nationale. Leurs efforts reflètent un niveau élevé de préparation, une coordination disciplinée et une définition claire des rôles, réaffirmant la capacité du système national à réagir rapidement et de manière organisée, conformément aux plans approuvés et aux procédures précises.

Dès le départ, a-t-il souligné, le cadre national de gestion des situations d’urgence, des crises et des catastrophes a été activé et les niveaux de préparation opérationnelle ont été relevés sur la base d’évaluations continues et globales des risques et des menaces. Ces mesures ont permis d’assurer la protection des vies humaines, la sauvegarde des biens nationaux et la continuité ininterrompue des services essentiels. Les résultats obtenus traduisent des investissements institutionnels soutenus dans la préparation, la planification proactive, les exercices nationaux conjoints et le développement de capacités résilientes conçues pour répondre efficacement à divers scénarios.

Dans ce contexte, il a salué la conscience et l’engagement démontrés par les citoyens et les résidents. La cohésion, la confiance et la coopération manifestées par la communauté reflètent l’esprit de responsabilité qui caractérise les Émirats arabes unis. Cet alignement fort entre les institutions et la société demeure un pilier essentiel de la préparation nationale et renforce la capacité du pays à faire face aux défis avec confiance et sang-froid.

« Cette phase a une nouvelle fois démontré que les Émirats arabes unis disposent d’un système national de préparation robuste et mature, fonctionnant selon un cadre de gouvernance clair et une structure de réponse coordonnée aux plus hauts niveaux. Les autorités continuent de suivre de près l’évolution de la situation, 24 heures sur 24, en procédant à des évaluations continues et en mettant en œuvre les mesures nécessaires pour maintenir les plus hauts niveaux de préparation.

Les Émirats arabes unis sont confiants dans leur capacité à sortir de cette période plus forts et plus résilients, soutenus par la vision de leur leadership, la solidité de leurs institutions et la conscience de leur société », a-t-il ajouté.

En conclusion, il a affirmé que la sécurité, la sûreté et la stabilité de la communauté demeurent une priorité nationale absolue. Le public est invité à continuer de se conformer aux orientations officielles, à s’en remettre exclusivement aux sources approuvées pour l’information et à s’abstenir de partager des contenus non vérifiés. Les mises à jour continueront d’être communiquées avec transparence et clarté au fur et à mesure des développements.