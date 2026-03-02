Plusieurs avions militaires américains s’écrasent au Koweït ; tous les membres d’équipage survivent

KOWEÏT, 2 mars 2026 (WAM) – Le Kuwaiti Ministry of Defence (MoD) a annoncé que plusieurs avions militaires des États-Unis se sont écrasés tôt lundi, précisant que tous les membres d’équipage ont survécu à l’incident, a rapporté l’Kuwait News Agency (KUNA).

Dans un communiqué, le porte-parole officiel du ministère de la Défense, le colonel Saud Al-Atwan, a indiqué que les autorités ont immédiatement lancé des opérations de recherche et de sauvetage. Les équipages ont été évacués des sites du crash et transférés vers un hôpital pour des examens médicaux et les soins nécessaires. Leur état a été jugé stable.

Le colonel Al-Atwan a ajouté que les autorités koweïtiennes coordonnent directement avec les forces américaines concernant les circonstances de l’incident et mettent en œuvre des procédures techniques conjointes.

Il a précisé que les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les causes de l’accident.