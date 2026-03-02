Ministère de la Défense : les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent avec succès 9 missiles balistiques, 6 missiles de croisière et 148 drones

ABOU DHABI, 2 mars 2026 (WAM) – Le ministère de la Défense a annoncé que les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté avec succès aujourd’hui 9 missiles balistiques, 6 missiles de croisière et 148 drones, faisant 10 blessés légers.

Le ministère a précisé que depuis le début de l’agression iranienne flagrante, 174 missiles balistiques lancés en direction du pays ont été détectés, dont 161 ont été détruits, tandis que 13 sont tombés en mer. Au total, 689 drones iraniens ont également été détectés, dont 645 ont été interceptés, tandis que 44 sont tombés à l’intérieur du territoire national. Par ailleurs, 8 missiles de croisière ont été détectés et détruits, provoquant certains dommages collatéraux.

Les incidents ont entraîné trois décès — de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise — ainsi que 68 blessés légers parmi des ressortissants émiratis, égyptiens, éthiopiens, philippins, pakistanais, iraniens, indiens, bangladais, sri-lankais, azerbaïdjanais, yéménites, ougandais, érythréens, libanais et afghans.

Le ministère a indiqué que les bruits entendus dans différentes régions du pays résultent de l’interception de missiles balistiques par les systèmes de défense aérienne et de l’interception de drones et de missiles de croisière par des avions de chasse. Ces opérations ont entraîné des dégâts matériels légers à modérés sur un certain nombre de biens civils.

Le ministère a fermement condamné ce ciblage militaire, le qualifiant d’acte d’agression manifeste et de violation flagrante de la souveraineté nationale et du droit international. Il a affirmé que l’État se réserve le droit plein et entier de répondre à cette escalade et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son territoire, sa population et ses résidents, de manière à préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité, ainsi que ses intérêts et capacités nationales.

Le ministère de la Défense a confirmé qu’il demeure en état d’alerte maximale et pleinement prêt à faire face à toute menace, prenant toutes les mesures nécessaires pour contrer avec fermeté toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il a ajouté que la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs constitue une priorité absolue qui ne saurait être compromise.

Le ministère a également exhorté le public à s’informer exclusivement auprès des sources officielles de l’État et à s’abstenir de diffuser des rumeurs ou des informations non vérifiées.