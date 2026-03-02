Déclaration conjointe condamnant les attaques iraniennes aux missiles et aux drones dans la région

ABOU DHABI, 2 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis, l’État du Qatar, le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume de Bahreïn, le Royaume hachémite de Jordanie, l’État du Koweït et les États-Unis d’Amérique ont fermement condamné les attaques indiscriminées et irresponsables menées par la République islamique d’Iran à l’aide de missiles et de drones contre des territoires souverains à travers la région, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Irak, y compris la région du Kurdistan d’Irak.

Les signataires ont souligné que ces frappes injustifiées ont visé des territoires souverains, mis en danger des populations civiles et endommagé des infrastructures civiles.

Ils ont affirmé que les actions de l’Iran constituent une escalade dangereuse qui viole la souveraineté de plusieurs États et menace la stabilité régionale. Le ciblage de civils et de pays non engagés dans des hostilités a été qualifié de comportement irresponsable et déstabilisateur.

Les pays concernés ont réaffirmé leur unité dans la défense de leurs citoyens, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, tout en soulignant leur droit à la légitime défense face à ces attaques.

Ils ont également exprimé leur engagement en faveur de la sécurité régionale et salué l’efficacité de la coopération en matière de défense aérienne et antimissile, qui a permis de prévenir des pertes humaines et des destructions bien plus importantes.