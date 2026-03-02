L’Arabie saoudite condamne les attaques iraniennes contre les pays du CCG et la Jordanie devant le Conseil des droits de l’homme

GENÈVE, 2 mars 2026 (WAM) – Le Royaume d’Arabie saoudite, au nom du Groupe arabe, a fermement condamné les attaques iraniennes visant l’État du Qatar, le Royaume de Bahreïn, l’État du Koweït, les Émirats arabes unis, le Royaume hachémite de Jordanie, le Royaume d’Arabie saoudite et le Sultanat d’Oman, affirmant que ces agressions constituent une violation grave du droit international, une infraction manifeste à la Charte des Nations Unies et une atteinte directe à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des États.

Cette condamnation est intervenue lors de la participation du Royaume à une déclaration prononcée par Abdulmohsen Majed Bin Khothaila, représentant permanent de l’Arabie saoudite auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, au nom du Groupe arabe, dans le cadre du débat général au titre du point deux de l’ordre du jour de la 61e session du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Dans cette déclaration relayée par l’Agence de presse saoudienne (SPA), le Royaume a souligné que ces attaques constituent également une violation grave du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et qu’elles menacent la stabilité régionale ainsi que la paix et la sécurité internationales.

Il a indiqué que ces attaques interviennent à un moment où les États arabes déployaient des efforts intensifs pour favoriser la médiation, la désescalade et la primauté des solutions politiques et du dialogue, rendant cette escalade injustifiée et compromettant les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité.

Le Royaume a exprimé sa pleine solidarité avec les États arabes visés et a réaffirmé leur droit inhérent à la légitime défense, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs peuples et leur sécurité.