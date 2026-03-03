Déclaration du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis en réponse à des informations inexactes publiées par Bloomberg

ABOU DHABI, 3 mars 2026 (WAM) – Le ministère des Affaires étrangères a catégoriquement rejeté les allégations fausses et trompeuses publiées par Bloomberg concernant les capacités défensives avancées des Émirats arabes unis.

Ces affirmations sont infondées et déforment le haut niveau de préparation, la sophistication technologique et l’état de préparation opérationnelle des Émirats arabes unis. Le ministère souligne l’importance d’un journalisme responsable et la nécessité de vérifier les informations auprès des sources officielles avant la publication de rapports inexacts.

Les Émirats arabes unis disposent de systèmes de défense aérienne diversifiés, intégrés et multicouches, capables de contrer avec une grande efficacité l’ensemble du spectre des menaces aériennes. Ces systèmes à longue, moyenne et courte portée assurent une protection globale de l’espace aérien national.

Les Émirats arabes unis maintiennent également un stock stratégique robuste de munitions, garantissant des capacités soutenues d’interception et de riposte sur de longues périodes, tout en préservant une pleine disponibilité opérationnelle pour la sauvegarde de la sécurité nationale et de la souveraineté.

Le ministère réaffirme que les capacités de défense avancées des Émirats arabes unis, leur état de préparation institutionnelle et leur cadre de sécurité nationale intégré demeurent solides et pleinement préservés. La sûreté et la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs resteront toujours une priorité nationale absolue.