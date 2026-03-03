Abdullah bin Zayed rencontre le ministre français des Affaires étrangères à Paris

PARIS, 3 mars 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, dans le cadre de sa visite de travail à Paris.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont passé en revue les relations stratégiques de longue date entre les Émirats arabes unis et la France, et ont examiné les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines, reflétant la profondeur du partenariat entre les deux pays amis et leur volonté commune d’en élargir les perspectives au cours de la période à venir.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed et Jean-Noël Barrot ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements au Moyen-Orient, ainsi que sur la grave escalade consécutive aux attaques flagrantes de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et d’autres pays frères et amis.

Ils ont, en outre, souligné l’importance d’intensifier les efforts internationaux en faveur de solutions pacifiques et de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a affirmé que les relations émirato-françaises constituent un modèle remarquable de partenariats stratégiques fondés sur une coopération fructueuse et constructive, notant que la période à venir offre des opportunités prometteuses pour approfondir la coopération, en particulier dans les secteurs prioritaires et vitaux.

La réunion s’est tenue en présence de Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministre d’État ; Abdulla Balalaa, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé de l’Énergie et de la Durabilité ; et Fahad Saeed Al Raqbani, ambassadeur des Émirats arabes unis en France.