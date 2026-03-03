Le président des Émirats arabes unis reçoit un appel téléphonique du chancelier fédéral autrichien sur l’escalade régionale

ABOU DHABI, 3 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Christian Stocker, Chancelier fédéral de la République d'Autriche, afin de discuter de la grave escalade militaire dans la région et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité.

Son Excellence Stocker a exprimé la condamnation par l’Autriche des attaques flagrantes menées par l’Iran visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, soulignant qu’elles constituent une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en représentant une menace pour la stabilité régionale. Il a également indiqué que l’Autriche avait convoqué l’ambassadeur d’Iran et dénoncé fermement ces attaques.

Son Altesse a remercié Son Excellence Stocker pour la position de soutien de l’Autriche envers les Émirats arabes unis. Les deux parties ont souligné la nécessité d’un arrêt immédiat des actions militaires et d’un retour au dialogue et aux solutions diplomatiques afin d’éviter une nouvelle escalade menaçant la sécurité régionale et internationale.