Lors d’un entretien téléphonique avec le président des Émirats arabes unis, le président ukrainien condamne les attaques iraniennes

ABOU DHABI, 3 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Volodymyr Zelenskyy, Président de l'Ukraine, afin de discuter de l'escalade militaire dans la région et de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales.

Son Excellence Zelenskyy a exprimé la condamnation par l'Ukraine des attaques flagrantes menées par l'Iran contre les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté des États, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Son Altesse a remercié Son Excellence Zelenskyy pour la solidarité de l'Ukraine avec les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont souligné la nécessité de mettre fin à l'escalade militaire et d'éviter l'élargissement du conflit, compte tenu des graves conséquences que cela pourrait avoir sur la sécurité et la stabilité régionales et mondiales.