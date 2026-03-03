Emirates Auction rejoint la campagne « Edge of Life » en tant que partenaire stratégique

DUBAÏ, 3 mars 2026 (WAM) -- Pour la sixième année consécutive, Emirates Auction s’associe en tant que partenaire stratégique aux campagnes du Ramadan lancées par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï. Cette initiative réaffirme l’engagement d’Emirates Auction à soutenir toutes les initiatives humanitaires et communautaires qui favorisent une culture du don et de la solidarité aux Émirats arabes unis.

Emirates Auction co-organise la vente caritative Most Noble Number avec les Initiatives Mondiales Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI). Cette année, les recettes de la vente aux enchères soutiendront la campagne Edge of Life visant à sauver cinq millions d’enfants de la faim, lancée pendant le Ramadan par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum afin de collecter au minimum 1 milliard d’AED qui seront investis dans la lutte contre la faim infantile à travers le monde.

Organisée à l’hôtel Armani Dubai, Burj Khalifa, le 7 mars, la vente aux enchères Most Noble Number devrait accueillir la participation de personnalités éminentes du monde des affaires et de la philanthropie.

Abdullah Matar Al Mannai, Président et Directeur Général d’Emirates Auction, a déclaré : « La campagne Edge of Life visant à sauver cinq millions d’enfants de la faim est un exemple phare d’action humanitaire. Elle incarne l’engagement indéfectible des Émirats arabes unis à soutenir les efforts mondiaux pour protéger les enfants exposés au risque de faim et de malnutrition. Cet engagement renforce l’approche des Émirats arabes unis visant à créer un impact durable dans les communautés les plus vulnérables du monde. »

Al Mannai a ajouté : « C’est un honneur de co-organiser la vente aux enchères Most Noble Number, à travers laquelle nous visons à maximiser l’impact de la campagne en offrant une plateforme réunissant philanthropes et soutiens afin de garantir l’accès des enfants à la nutrition. Nous souhaitons également refléter les valeurs de don et de générosité qui définissent la communauté des Émirats arabes unis. »

La campagne vise à lutter contre la faim infantile dans le monde, qui demeure l’une des menaces mondiales les plus graves pour le droit fondamental à la vie. Elle sape les bases d’une croissance saine et de la stabilité dans les communautés les plus vulnérables, rendant les efforts pour la combattre une urgence humanitaire et morale.

La campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la faim est organisée en partenariat avec l’UNICEF, Save the Children, la Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) et Action Against Hunger.

La campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la faim continue d’accueillir les dons et contributions d’institutions et de particuliers via sept principaux canaux, dont le site web de la campagne (www.edgeoflife.ae), ainsi qu’un centre d’appels dédié via le numéro vert (800 4999).

Les contributions sont également possibles par virement bancaire en dirhams des Émirats arabes unis sur le compte bancaire de la campagne auprès d’Emirates Islamic Bank (IBAN : AE940340003708472909222).

Les dons par SMS sont possibles en envoyant le mot « LIFE » aux numéros du et e& suivants (1034 pour donner 10 AED, 1035 pour donner 50 AED, 1036 pour donner 100 AED et 1038 pour donner 500 AED).

D’autres plateformes permettant de faire un don à la campagne Edge of Life pour sauver cinq millions d’enfants de la faim sont l’application DubaiNow et YallaGive.com, sous l’onglet « Donations » pour les deux, ainsi que la plateforme communautaire de Dubaï Jood (Jood.ae).