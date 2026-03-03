L’enseignement à distance pour les écoles et les universités prolongé jusqu’à vendredi

ABOU DHABI, 3 mars 2026 (WAM) – Le ministère de l’Éducation (MoE) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MoHESR) ont annoncé la prolongation de l’enseignement à distance jusqu’au vendredi 6 mars 2026.

La décision s’applique à l’ensemble des élèves, ainsi qu’aux personnels académiques et administratifs des établissements publics et privés, y compris les universités.

Les deux ministères ont confirmé qu’ils continueront de suivre de près l’évolution de la situation et que toute mesure supplémentaire sera prise si nécessaire afin de garantir le bien-être des étudiants et de l’ensemble de la communauté éducative à travers le pays.