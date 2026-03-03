Les Émirats arabes unis condamnent les attaques iraniennes et se réservent le droit de répondre au Conseil des droits de l’homme

GENÈVE, 3 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont affirmé qu’ils se réservent leur droit plein et légitime de répondre aux attaques iraniennes, conformément au droit international, afin de protéger leur souveraineté, leur sécurité et leur intégrité territoriale.

Cette déclaration a été faite par Shahad Matar, représentante permanente adjointe des Émirats arabes unis auprès des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, lors de la participation du pays à une session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Mme Matar a expliqué que les Émirats arabes unis ont été la cible, depuis le 28 février, d’attaques iraniennes impliquant des missiles balistiques et des drones visant des civils et des infrastructures civiles sur le territoire national, faisant trois morts parmi des civils innocents et 58 blessés.

Elle a souligné que cette agression flagrante constitue une violation manifeste de la souveraineté de l’État et un mépris total des principes du droit international et de la Charte des Nations unies.

Elle a réitéré le rejet catégorique des Émirats arabes unis de toute utilisation de leur territoire comme plateforme de règlements de comptes ou d’élargissement des conflits, condamnant fermement les attaques visant les États du Conseil de coopération du Golfe ainsi que les pays arabes de la région, et affirmant la pleine solidarité des Émirats avec les États frères.

Elle a également appelé à la retenue et au respect du dialogue et des solutions diplomatiques en tant que moyens optimaux pour préserver la sécurité régionale.

Mme Matar a conclu en rappelant que les Émirats arabes unis abritent plus de 200 nationalités, dont nombre sont représentées au Conseil des droits de l’homme, soulignant que l’attaque ne visait pas uniquement les Émirats arabes unis, mais également les principes internationaux eux-mêmes, et qu’elle doit être traitée comme telle.