Les Émirats arabes unis conservent leur droit à la légitime défense

ABOU DHABI, 3 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont réaffirmé qu’aucune décision n’a été prise visant à modifier leur posture défensive en réponse aux attaques iraniennes répétées.

Les Émirats arabes unis ont été la cible de plus d’un millier d’attaques – un nombre dépassant le total des attaques subies par l’ensemble des autres pays visés réunis – toutes ayant été interceptées et neutralisées par les Forces armées des Émirats arabes unis avec le plus haut degré de professionnalisme, d’efficacité et de maîtrise.

Les Émirats arabes unis ont réitéré qu’ils ne sont pas partie à cette guerre et qu’ils n’ont autorisé l’utilisation ni de leur territoire, ni de leurs eaux territoriales, ni de leur espace aérien pour mener des attaques contre l’Iran, conformément à leur politique constante de bon voisinage, de désescalade et à leur engagement ferme envers la Charte des Nations unies.

En outre, les Émirats arabes unis ont souligné qu’ils conservent leur droit légitime à la légitime défense, tel que reconnu par le droit international et la Charte des Nations unies. Les Émirats ont également insisté sur l’importance de la responsabilité journalistique et sur la nécessité de s’appuyer sur des sources officielles et crédibles avant de publier ou de diffuser des informations inexactes ou trompeuses.