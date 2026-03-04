Une opération exceptionnelle transporte plus de 350 passagers entre Al Ghuwaifat et Al Faya, illustrant l’état de préparation et la flexibilité de l’écosystème intégré de réponse d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) – En réponse aux développements régionaux actuels et aux perturbations qu’ils ont entraînées dans le transport aérien, Etihad Rail, en coordination avec et sous la supervision directe du Centre de gestion des urgences, des crises et des catastrophes d’Abou Dhabi (ADCMC), a exploité des services exceptionnels entre la gare d’Al Ghuwaifat, dans la région d’Al Dhafra, et la gare d’Al Faya à Abou Dhabi.

Ces services ont permis d’assurer le transport sûr et efficace de plus de 350 passagers, avant même le lancement officiel du service ferroviaire de transport de voyageurs.

L’opération a soutenu un processus de transfert coordonné à la suite de la suspension temporaire de certains vols. Elle a été menée en coopération avec les autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite, renforçant l’intégration des procédures et accélérant la mise en œuvre conformément aux normes les plus élevées de sécurité et de discipline opérationnelle, dans le cadre d’une réponse nationale organisée face aux évolutions régionales.

Le service a été assuré selon un mécanisme structuré et rigoureusement géré, avec l’activation immédiate des protocoles de sécurité approuvés et des plans d’urgence afin de garantir des opérations fluides et sûres.

Les ressources techniques et humaines nécessaires ont été mobilisées, permettant de maintenir la continuité des performances sans perturber le transport de marchandises sur le réseau ferroviaire national. Les opérations de fret ont ainsi continué selon le calendrier prévu et conformément aux directives officielles.

Matar Saeed Al Nuaimi, directeur général du Centre de gestion des urgences, des crises et des catastrophes d’Abou Dhabi (ADCMC), a déclaré que cette initiative démontre la capacité du système national à réagir rapidement aux développements régionaux. Elle souligne également l’importance stratégique du réseau ferroviaire national des Émirats arabes unis, ainsi que son haut niveau d’efficacité, de fiabilité et de préparation opérationnelle dans diverses circonstances.

Il a ajouté : « L’exploitation de ce service de transport de passagers avant son lancement officiel illustre un haut degré de flexibilité institutionnelle, fondé sur la mobilisation efficace des capacités disponibles pour répondre aux priorités sociétales, sans compromettre les plans opérationnels à long terme ni la sécurité logistique des Émirats arabes unis. Cela confirme la capacité du système national à prendre des décisions opérationnelles rapides et réfléchies, fondées sur des évaluations des risques en temps réel. »

De son côté, l’ingénieur Mohammed Al Shehhi, directeur des projets chez Etihad Rail, a indiqué : « Nous sommes fiers d’exploiter ces services de transport de passagers à titre exceptionnel en réponse à la situation régionale actuelle et conformément aux directives de notre leadership visant à renforcer les efforts nationaux pour assurer la stabilité des citoyens et des résidents aux Émirats arabes unis.

Cette initiative reflète la préparation technique et opérationnelle du réseau ferroviaire national, la flexibilité de ses systèmes d’exploitation et la compétence des cadres nationaux, qui ont assuré ces services avec un haut niveau d’efficacité et d’adaptabilité, sans affecter les autres opérations logistiques du réseau. Dans le cadre de nos efforts pour faciliter les déplacements, plusieurs services supplémentaires ont été programmés. Les opérations se poursuivront selon les besoins, en coordination étroite avec les autorités compétentes, jusqu’à la reprise du trafic aérien et le retour des vols à leur calendrier normal. »

Cette opération exceptionnelle confirme que le système de réponse d’Abou Dhabi repose sur un modèle proactif fondé sur l’intégration institutionnelle et l’activation rapide d’alternatives lorsque nécessaire.

Elle illustre également la capacité des Émirats arabes unis à gérer efficacement les répercussions des développements régionaux tout en assurant la continuité des services essentiels et en renforçant la confiance dans la résilience des infrastructures nationales et leur niveau de préparation face à divers scénarios.