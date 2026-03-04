Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères et responsables pour discuter des développements régionaux et des répercussions des attaques flagrantes de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et des pays frères

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin d’examiner les derniers développements régionaux et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, à la suite des attaques flagrantes de missiles iraniens visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays frères.

Son Altesse s’est notamment entretenue avec Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar ; Mihail Popșoi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Moldavie ; Dr Constantinos Kombos, ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre ; Mauro Vieira, ministre des Affaires étrangères de la République fédérative du Brésil ; Petr Macinka, ministre des Affaires étrangères de la République tchèque ; Paulo Rangel, ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal ; Péter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie ; Dr Arnoldo André Tinoco, ministre des Affaires étrangères et du Culte de la République du Costa Rica ; ainsi que Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

Les entretiens ont porté sur les répercussions de l’escalade en cours dans la région et les graves risques qu’elle fait peser sur la paix et la sécurité aux niveaux régional et international, ainsi que sur son impact négatif sur l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les ministres ont fermement condamné les attaques iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, soulignant leur rejet catégorique de toute pratique contraire au droit international. Ils ont également réaffirmé le droit des États visés à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, leur sécurité, leur intégrité territoriale ainsi que la sûreté de leurs citoyens et résidents.

Son Altesse a exprimé sa reconnaissance aux ministres pour leurs positions et leur solidarité avec les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs présents dans le pays sont en sécurité.

Les entretiens ont également souligné l’importance d’intensifier les efforts internationaux à ce stade critique et de coordonner les actions afin de contenir les tensions et d’empêcher l’élargissement du conflit, tout en privilégiant les solutions politiques, les voies diplomatiques et un dialogue sérieux et responsable pour renforcer la sécurité et la stabilité des peuples de la région.