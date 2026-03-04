AD Ports Group confirme la continuité de ses activités dans l’ensemble de ses opérations malgré les développements régionaux

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) – AD Ports Group a confirmé que l’ensemble de ses opérations se poursuivent normalement dans ses différents pôles d’activité, malgré les développements régionaux en cours.

À titre préventif, le groupe a activé ses protocoles de gestion de crise et de continuité des activités, en coordination avec les autorités compétentes des Émirats arabes unis, afin de garantir la sécurité de ses employés, partenaires et parties prenantes, tout en assurant la continuité des services à ses clients.

Tous les ports et terminaux des Émirats arabes unis gérés et exploités par le pôle Ports du groupe, ainsi que les services connexes, demeurent pleinement opérationnels.

Alors que le trafic à travers le détroit d’Ormuz a diminué, une réduction correspondante des escales de navires au port de Khalifa est attendue. Toutefois, les services au port de Khalifa continueront de fonctionner normalement et sans interruption.

Le groupe s’attend par ailleurs à une augmentation des volumes au sein de son réseau maritime mondial diversifié, en raison de l’évolution des routes commerciales liée aux développements régionaux.

Au sein du pôle Maritime & Shipping, la majorité de sa flotte composée de 122 navires — incluant des porte-conteneurs, des vraquiers, des navires roulier (Ro-Ro) et des navires polyvalents — opère en dehors du détroit d’Ormuz. Les navires actuellement présents dans le détroit poursuivent leurs services intra-Golfe.

Dans l’ensemble, l’impact sur le pôle Maritime & Shipping devrait rester limité. Les pôles Economic Cities & Free Zones ainsi que Logistics devraient également être faiblement affectés.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général et PDG du groupe AD Ports Group, a déclaré : « Le commerce mondial a historiquement démontré sa résilience durant les périodes de tensions géopolitiques. Grâce à une exécution rigoureuse, à l’excellence opérationnelle et à une gestion proactive des risques, AD Ports Group demeure bien positionné pour soutenir la stabilité des chaînes d’approvisionnement et honorer ses engagements envers ses clients à travers son réseau mondial, conformément à la vision de notre sage leadership. »

En tant qu’acteur mondial diversifié facilitant le commerce international grâce à un portefeuille intégré d’actifs, AD Ports Group continue de suivre de près les évolutions géopolitiques et d’évaluer leurs éventuelles implications pour les routes maritimes, les chaînes d’approvisionnement et les flux commerciaux mondiaux.