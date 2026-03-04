Les réserves stratégiques pharmaceutiques des Émirats arabes unis sont sécurisées et suffisantes, affirme l’Emirates Drug Establishment

DUBAÏ, 4 mars 2026 (WAM) – Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministre d’État et président du conseil d’administration de l’Emirates Drug Establishment, a affirmé que le secteur pharmaceutique des Émirats arabes unis fonctionne avec un haut niveau de stabilité et de préparation, soulignant que les réserves stratégiques de médicaments et de fournitures médicales du pays sont sécurisées et suffisantes pour répondre aux besoins du marché local.

M. Al Hajeri a indiqué que les Émirats arabes unis ont adopté des politiques et des stratégies parmi les plus avancées afin de maintenir une réserve stratégique garantissant la disponibilité de tous les médicaments essentiels nécessaires aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs, en quantités suffisantes et pour de longues périodes.

Il a souligné que le renforcement de la sécurité pharmaceutique constitue une priorité nationale bien établie, soutenue par une vision stratégique globale visant à garantir la disponibilité durable, la qualité et la sécurité des médicaments en toutes circonstances.

M. Al Hajeri a ajouté que l’établissement adopte une approche proactive fondée sur l’évaluation des risques et la planification des situations d’urgence, renforçant ainsi le niveau de préparation et la confiance du public dans le système pharmaceutique du pays.

De son côté, Dr Fatima Al Kaabi, directrice générale de l’Emirates Drug Establishment, a souligné que le secteur maintient des niveaux élevés de stabilité et de préparation, assurant la fourniture continue de médicaments et de fournitures médicales avec une disponibilité durable à long terme, conformément aux normes les plus élevées de qualité et de sécurité.

Dr Al Kaabi a indiqué que l’établissement effectue un suivi quotidien sur le terrain et supervise les mouvements de médicaments ainsi que les niveaux de stocks dans les usines, les entrepôts et les installations de stockage, à travers des systèmes intégrés avec des partenaires stratégiques.

Elle a précisé que ces mesures garantissent la disponibilité continue des médicaments essentiels et préviennent toute pénurie de produits clés, ajoutant que les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques aux Émirats arabes unis fonctionnent normalement.

Dr Al Kaabi a également affirmé que les indicateurs actuels de disponibilité des produits médicaux demeurent stables et rassurants, grâce à une planification anticipée efficace et à de solides partenariats avec le ministère de la Santé et de la Prévention, les autorités concernées et le secteur privé.

Elle a conclu en soulignant que la sécurité pharmaceutique constitue l’un des piliers fondamentaux du système de santé aux Émirats arabes unis, ajoutant que l’établissement adopte une stratégie prospective visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en médicaments et la capacité du secteur de la santé à faire face à tous les scénarios.