Le Conseil national fédéral condamne fermement les attaques iraniennes visant les Émirats arabes unis et des pays frères

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) – Le Conseil national fédéral (FNC) a fermement condamné et dénoncé les attaques iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis, les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ainsi que le Royaume hachémite de Jordanie.

Le FNC a qualifié ces attaques de violation flagrante de la souveraineté des États, de grave infraction au droit international et à la Charte des Nations Unies, et de menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.

Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil a souligné que le ciblage des Émirats arabes unis sous quelque prétexte que ce soit constitue un acte d’agression inacceptable qui ne peut être ni justifié, ni toléré, ni considéré comme un incident ordinaire. Il a affirmé que la préservation de la souveraineté de l’État, la protection de sa sécurité nationale et la défense de son territoire, de son espace aérien et de ses eaux territoriales constituent des lignes rouges et des responsabilités qui ne sauraient faire l’objet d’aucun compromis ni d’aucune mise à l’épreuve.

Le Conseil a exprimé sa pleine solidarité avec les pays frères confrontés à ces attaques, soulignant que la sécurité des États du CCG est indivisible et que toute atteinte à la souveraineté de l’un d’entre eux constitue une attaque contre la sécurité et la stabilité de l’ensemble de la région.

Le Conseil a également affirmé son soutien total à la direction des Émirats arabes unis et à leurs institutions, ainsi que son appui absolu à toutes les mesures prises pour défendre la souveraineté, la sécurité et la stabilité nationale du pays.

Il a salué le briefing transparent, clair et ferme publié par le gouvernement des Émirats arabes unis, qui a réaffirmé le rejet catégorique par le pays de toute utilisation de son territoire, de son espace aérien ou de ses eaux territoriales pour toute action militaire, tout en maintenant son droit plein et légitime à la légitime défense conformément au droit international.

Le FNC a également salué le haut niveau de préparation et la compétence professionnelle démontrés par le système national de défense et les autorités chargées de la gestion des crises et des urgences, reflétant la solidité et la complémentarité des institutions de l’État dans la protection des vies et des installations. Il a souligné que cela démontre une fois de plus que les Émirats arabes unis gèrent leur sécurité nationale avec une vision stratégique et un cadre institutionnel avancé capable de faire face à divers défis.

Le Conseil a rendu hommage au peuple des Émirats arabes unis, citoyens et résidents, pour la conscience, l’engagement et la confiance qu’ils ont manifestés envers les institutions du pays, ainsi que pour leur respect des directives visant à préserver la sécurité de tous. Il a affirmé que les résidents des Émirats arabes unis sont des partenaires dans le parcours de développement du pays et une composante essentielle de son tissu social, ajoutant que la cohésion sociale observée dans ces circonstances reflète la solidité du front national et l’unité des rangs.

Le Conseil a également salué toutes les mesures prises par les autorités économiques et financières dans les secteurs public et privé afin d’assurer la continuité de l’activité économique et de maintenir un niveau élevé de préparation face à toute crise. Il a souligné que ces efforts témoignent de la résilience et de la diversification de l’économie des Émirats arabes unis, affirmant que de telles attaques ne porteront pas atteinte à la stabilité économique du pays, à la confiance des investisseurs ni à sa position de pôle régional et international de stabilité et de croissance.

En conclusion, le Conseil national fédéral a souligné que la force des Émirats arabes unis ne réside pas uniquement dans leurs capacités de défense, mais aussi dans leur unité interne, la confiance du peuple envers sa direction, la cohésion de leurs institutions et la clarté de leurs positions.

Il a réaffirmé que les Émirats arabes unis demeurent un pays de raison et de sagesse, appelant à la désescalade, au dialogue et à la retenue, tout en n’autorisant aucune atteinte à leur souveraineté ou à leur sécurité nationale et en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger leur population, leur territoire et leurs acquis nationaux dans le cadre de la légitimité internationale.