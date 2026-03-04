L’Arabie saoudite confirme une tentative d’attaque contre la raffinerie de Ras Tanura ; aucun dommage signalé

RIYAD, 4 mars 2026 (WAM) – Le ministère saoudien de l’Énergie a annoncé que la raffinerie de Ras Tanura a été visée mercredi matin par une tentative d’attaque par drone, précisant qu’aucun dommage n’a été signalé et que l’approvisionnement n’a pas été perturbé.

Le porte-parole du ministère de la Défense, le Major général Turki Al-Maliki, a indiqué qu’une tentative d’attaque a ciblé la raffinerie de Ras Tanura, ajoutant que les évaluations préliminaires indiquent que l’attaque a été menée à l’aide d’un drone, sans provoquer de dégâts, selon l’Agence de presse saoudienne (SPA).