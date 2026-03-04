Le ministère de la Défense du Qatar intercepte 10 drones et deux missiles de croisière

DOHA, 4 mars 2026 (WAM) – Les forces armées du Qatar ont intercepté 10 drones et deux missiles de croisière lancés depuis l’Iran tôt mercredi, a annoncé le ministère de la Défense.

Selon l’Agence de presse du Qatar (QNA), les forces de défense aérienne de l’armée de l’air émirie du Qatar ont intercepté six drones, tandis que l’armée de l’air émirie du Qatar a intercepté deux drones et deux missiles de croisière. Les forces navales émiries du Qatar ont intercepté les deux drones restants.

Le ministère de la Défense a affirmé que les forces armées du Qatar disposent de toutes les capacités et ressources nécessaires pour préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays et pour répondre avec fermeté à toute menace extérieure.