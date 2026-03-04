L’Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté supprime les amendes de dépassement de séjour pour les personnes affectées par la fermeture de l’espace aérien

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) – L’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports a décidé d’exempter de l’amende de dépassement de séjour les personnes qui n’ont pas pu quitter le pays en raison des circonstances exceptionnelles actuelles dans la région, ayant entraîné la fermeture de l’espace aérien et la suspension temporaire de plusieurs vols.

L’Autorité a précisé que cette décision concerne toutes les personnes qui n’ont pas pu voyager, notamment les visiteurs titulaires de visas de visite, de visas touristiques ou de permis de sortie, ainsi que les résidents ayant annulé leur permis de résidence en préparation de leur départ.

Cette exemption s’applique aux amendes accumulées à partir du 28 février 2026, permettant de régulariser la situation juridique des personnes concernées sans leur imposer de charges financières liées à des circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté.

L’Autorité a indiqué que cette mesure intervient en réponse à des situations échappant au contrôle des voyageurs, qui les ont empêchés de quitter le pays à la date prévue en raison de l’annulation ou du report de vols. Elle reflète également l’approche humanitaire des Émirats arabes unis dans la gestion des situations d’urgence et la prise en compte des conditions exceptionnelles auxquelles sont confrontés les voyageurs et les visiteurs.

L’Autorité a ajouté que des équipes spécialisées dans les aéroports du pays et dans les centres de services aux clients continuent de fonctionner conformément aux plans d’urgence et de continuité des activités, en coordination avec les autorités concernées, afin de faciliter les procédures et de traiter les cas liés aux vols retardés ou reprogrammés, tout en apportant l’assistance nécessaire aux voyageurs affectés.

Elle a également souligné que les Émirats arabes unis, guidés par leurs valeurs humanitaires profondément ancrées et leur approche fondée sur la tolérance et la solidarité, restent engagés à fournir tout le soutien nécessaire aux voyageurs et visiteurs présents dans le pays en période exceptionnelle.

Cela reflète la position des Émirats arabes unis en tant que destination sûre et accueillante, capable de faire face aux défis avec efficacité et humanité.

Enfin, l’Autorité a appelé toutes les personnes concernées à suivre les canaux officiels pour obtenir les dernières mises à jour et toute mesure réglementaire liée à ces circonstances, réaffirmant son engagement à maintenir les plus hauts niveaux de préparation et de réactivité afin d’assurer la continuité des services et le soutien aux voyageurs et visiteurs en toutes circonstances.